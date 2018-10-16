Сибирякам доступно телевидение нового поколения «Ростелекома»

Клиенты компании могут получить «Wink» в подарок на целый год.
Пользователям «Интерактивного ТВ» в приложении «Wink» становится доступен пакет «Твой оптимальный» (150 телеканалов). Для этого необходимо активировать индивидуальный промокод.
В числе преимуществ «Wink» – высокое качество изображения и звука, бесплатная опция управление просмотром и возможность подключать до пяти устройств при авторизации под одним аккаунтом. Плюс простота установки и использования софта.
При разработке и запуске приложения «Wink» на первом этапе «Ростелеком» акцентировал внимание на трех операционных системах, которые пользуются особой популярностью у абонентов компании. Пользователи могут смотреть фильмы на телевизоре (SmartTV Samsung TizenOS, AppleTV и AndroidTV), мобильных устройствах (IOS и Android) и на сайте приложения «Wink». В дальнейшем компания планирует развивать и модернизировать продукт.
«Ростелеком» не стоит на месте и постоянно развивается. «Wink» – это будущее нашей компании. При создании нового продукта мы сделали упор как его на техническую составляющую, так и на актуальность размещаемого контента. Благодаря современным технологиям, мы добились стабильности работы приложения при высоких нагрузках», – комментирует заместитель директора по работе с массовым сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.
Чтобы перейти на новый формат просмотра телевидения и получить годовую подписку на пакет «Твой оптимальный» в подарок, пользователям необходимо в интерфейсе приставки «Интерактивного ТВ» перейти в главное меню в раздел «Wink» в подарок» и получить промокод, в разделе «Мое» в блоке активации ввести промокод, после чего система оповестит пользователя, что код успешно активирован.
Узнать подробнее о приложении «Wink» можно на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.
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