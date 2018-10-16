Закрылся дачный сезон 15 октября в Бердске

Общественный транспорт перестал курсировать садовые общества Бердска. Дачный сезон закрылся 15 октября.

Последний день автобусы ходили в садовые общества 14 октября, сообщили в отделе транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на аппаратном совещании 8 октября мэр Бердска Евгений Шестернин, услышав из доклада начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, что автобусы перестанут курсировать на дачи 15 октября, отметил, что осенняя погода дарит дачникам последние теплые дни и нужно подумать над тем, чтобы продлить на какое-то время дачные маршруты.

Надежда Нятина обещала проанализировать ситуацию.

Однако спустя несколько дней погода изменилась. Температура значительно понизилась, а в субботу, 13 октября, город почувствовал на себе удары штормового ветра. Холодно было 14 и 15 октября.

Сегодня, 16 октября, в городе уже шел мелкий снег.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 17 октября температура воздуха ожидается 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки 6 градусов со знаком плюс. Днем 18 октября при дневной температуре в 5 градусов ожидается дождь и мокрый снег. Ночью заморозки до минус 2 градусов. В выходные погодная картина значительно не изменится.