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Уменьшат число мест для курения в России

Минздрав намерен «обезличить» сигаретные пачки до неузнаваемости.

16.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Уменьшат число мест для курения в России

В сфере борьбы с табаком появятся новые меры, Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет (не содержащих логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок), а также уменьшения числа мест, где курение разрешено, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство. В октябре прошлого года Скворцова сообщала, что на рассмотрение в правительство РФ внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу, целью которой является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов к 2022 году.

«Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%», — напомнила Скворцова.

«Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя – с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков», — заявила министр.

По словам Скворцовой, сейчас главная задача — это «последовательная денормализация курения». «Конечно, это должно делаться последовательно и уважительно. Но это не значит, что это нужно делать нерешительно и неэффективно. Поэтому в настоящее время мы вместе с экспертами обсуждаем возможные шаги в плане регулирования табака», — заявила собеседница агентства.

«Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения», — пояснила она.

«Так, например, прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — отметила Скворцова.

Скворцова также рассказала, что по оценкам ученых, табак является причиной до 20% смертности в мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.

Источник: РИА Новости


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