КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Продам студию Ключевая 51
Продам студию
Продам 2-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам 2-х на Ленина 15 В 89137313888 Ирина
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США

Уменьшат число мест для курения в России

Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

Госдума: «Политическим педофилам» штрафами запретят вовлекать детей в митинги

Зарабатывают больше других боссов руководители в сфере транспорта Новосибирска

Закупать у единого поставщика хотят импортные лекарства в России

За топящий фекалиями дом взыщет с застройщика власть Бердска

Справляют нужду на улице из-за отсутствия общественного туалета жители Бердска

Вексельберг подаст иск к США из-за санкций в его адрес

Сбербанк требует с «Холидея» 6,7 млрд рублей

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Госдума: «Политическим педофилам» штрафами запретят вовлекать детей в митинги

Законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции готовится к первому чтению.

16.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Госдума: «Политическим педофилам» штрафами запретят вовлекать детей в митинги

В антикоррупционном митинге в Бердске участвовали школьники

За вовлечение детей в несанкционированные митинги и шествия предлагается ввести наказание. Штрафы для организаторов составят от 30 тыс. до 500 тыс. рублей. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях планирует сегодня на своем заседании поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказали «Известиям» в комитете.
Законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении, уточнили в комитете. Поправки в КоАП в середине мая 2018 года в Госдуму внесла группа депутатов-единороссов во главе с Аленой Аршиновой, Евгением Ревенко и Ольгой Окуневой. Они предложили установить дополнительную ответственность для организаторов несанкционированных публичных мероприятий — за вовлечение несовершеннолетних. Автор документа Евгений Ревенко полагает, что «вовлечением» будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

— Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой, — заявил «Известиям» депутат.

Он выразил надежду, что проект позволит минимизировать число детей, которых вовлекают в несанкционированные акции.

По проекту за нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Компаниям-организаторам будет полагаться денежное наказание от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение запланировано более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Протоколы о правонарушениях будут составлять сотрудники полиции, а рассматривать дела — суды, следует из документа. Авторы проекта отмечают, что его цель — предупредить участие детей в несанкционированных публичных мероприятиях. Это необходимо, в том числе, чтобы не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.
Летом с такими аргументами согласились и в правительстве, назвав проект актуальным и заслуживающим поддержки.

Существуют определенные политические силы, которые в угоду собственным интересам цинично и целенаправленно используют детей, склоняют их к противоправным действиям, говорит один из авторов документа Шамсаил Саралиев («Единая Россия»).

— В последнее время мы наблюдаем рост участия школьников, студентов, несовершеннолетних детей в несанкционированных акциях, отрицающих законы. Подростки становятся объектом для политических манипуляций. Это крайне недопустимо, — говорит парламентарий.

Адвокат Полина Павлова усомнилась, что новая статья КоАП будет работать в предлагаемой формулировке.

— Понятие «вовлечение несовершеннолетних» очень размыто и влечет за собой определенные риски в правоприменении, нет четкой трактовки, что подразумевается под этим авторами законопроекта, — рассуждает она.

В связи с этим будет затруднительно доказать вину организаторов акций, отмечает адвокат.

По ее мнению, вероятность применения санкций может быть выше при наличии таких доказательств, как например, адресованные несовершеннолетним почтовая рассылка, пост в соцсети, видеоролик с анонсом митинга.

Евгений Ревенко не исключает, что формулировки законопроекта будут скорректированы ко второму чтению законопроекта.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Закрылся дачный сезон 15 октября в Бердске Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США Уменьшат число мест для курения в России

(2) Комментариев

  1. Аноним

    На митинги власти тоже запретят %) Вовлекая студентов на проплаченные властью митинги ;)

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Никола

      На проплаченные властью мероприятия детей и молодежь можно будет привлекать. Потому что это не митинги, а «праздники», «фестивали поддержки» и прочие хитрые формулировки.

      Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика