За топящий фекалиями дом взыщет с застройщика власть Бердска

Гидроударом попробуют пробить проблемный участок коллектора на пересечении ул. Ленина и Герцена в Бердске.

— Уже комплектуемся под вскрытие участка коллектора. Там порядка 13 метров трубы диаметром 500 будет заменено, — сообщил на совещании чиновников 15 октября руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

Данный участок нужно рассматривать в комплексе, так на подпоре больше всего страдает дом №126 по ул. Ленина, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— У нас к застройщику этого дома очень много вопросов. Мы сейчас вскроем коллектор. Дом находится на самом низкой точке, в подтопляемой зоне. Нужно проанализировать проект. Когда проводили совещание, техническое обсуждение вопроса по коллектору мы брали через выходы из этого дома. Тоже есть контруклоны. Так что тема строительства и энергетики здесь пересекается, — обратился к начальнику управления градостроительства Федору Каравайцеву Шестернин.

Мэр отметил, что Воспанчуку нужно подключить к претензионной работе Каравайцева и помочь жителям дома №126 работать с застройщиком в рамках гарантийных обязательств, которые он подписал при сдаче дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2018 года подвал дома несколько раз топило фекалиями. Из-за коммунальных аварий жители оставались без воды, задыхались от вони, ходили пешком, так как отключали лифты.

Управляющая компания, обслуживающая многоэтажку, ответственность за потопы перекладывала на КБУ, а тот в свою очередь заявлял, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И называл причиной подпоров попадание строительного мусора в канализационные сети.

Вопрос по проблемной новостройке не раз поднимался на аппаратных совещаниях в мэрии.

По мнению специалистов, дом №126 по ул. Ленина сдали в эксплуатацию с недочетами. У дома провальные колодцы, отломлены трубы, поэтому оттуда подтягивается мусор. Необходимо все благоустройство дома вскрывать и все переделывать.

Устранить огрехи должен был застройщик 10-этажки Сибстройинвестпроект. Но фирма объявила, что она банкрот, и денег на переделку канализации нет. Цена вопроса 1,5 млн рублей.

Подпор канализации стал причиной затопления подвала новостройки 5 октября. Фекальные потоки выплеснулись на проезжую часть ул. Ленина и дошли до трассы Р-256. Подпор раскопали и вытаскивали из трубы ветошь мотками.

Евгений Шестернин предложил узнать, какие швейные предприятия находятся на данной магистрали. Но и не исключил вариант, что и сами жильцы могли засорить канализацию.