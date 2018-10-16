Убитую дорогу между «Колорлоном» и ПАТП отремонтирует власть Бердска
Восстановить разбитую дорогу к «Колорлону» чиновники планируют в 2019 году. Вице-мэр Владимир Захаров считает, что для начала стоит отдать дань уважения покойным бердчанам и отремонтировать кладбищенскую дорогу.
Бердчане давно жалуются на ямы и колдобины в кладбищенской дороге
-Когда отремонтируют дорогу на «Колорлон» по улице Промышленной?! Маршрутка №12 возит людей, это факт! — обращались в «Курьер. Среда. Бердск» горожане. Это вопрос редакция адресовала вице-мэру Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Как оказалось, у власти Бердска в приоритете ремонт дороги, ведущей к кладбищу.
-Сегодня у нас есть, на наш взгляд, более тяжелая ноша и обязанность — это дорога на кладбище. Ее состояние не соответствует тому уважению к родным, которых мы туда провожаем или навещаем. Нам правительство Новосибирской области обещало дать деньги на ремонт дороги, но все свелось к реализации программы «Безопасные комфортные дороги». БКД — это только транзитные и глобальные дороги. Сегодня у нас есть возможность своими силами осуществить текущий ремонт большими картами, как мы это делали, к примеру, на улице Первомайской, — поделился с планами на ближайшее будущее Владимир Николаевич.
Вице-мэр отметил, что для ремонта кладбищенской дороги мэрия постарается привлечь предпринимателей, чей ритуальный бизнес находится вблизи с местом захоронений бердчан. В администрации Бердска считают, что так бизнесмены помогут развитию своего бизнеса и своим покупателям.
— Мы понимаем всю тяжесть ситуации с дорогой, ведущей к «Колорлону». Пока его там не было, об этой дороге никто не знал. Теперь маршрутка возит по этой дороге людей. Капитального ремонта на этой дороге не будет однозначно. Ту часть дороги, которая расположена ближе к «Колорлону», нужно сплошняком покрывать асфальтом. Это весьма затратно. Будем анализировать и изыскивать средства на ремонт дороги. С управлением ЖКХ будем аккумулировать ассигнования, которые нам доверили депутаты на ямочный ремонт дорог города. В следующем году частично будет сделан ямочный ремонт дороги по улице Промышленной, — уверил Владимир Захаров.
Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов отметил, что текущий ремонт этой дороги службами осуществляется всегда. Но по ней круглый год ездят большегрузы коммерческих организаций, которые расположены рядом с «Колорлоном». Из-за этого состояние дороги оставляет желать лучшего.
Остальные ответы Владимира Захарова на ваши вопросы читайте в ближайшее время.
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Большегрузы так то везде ездят ! Если так рассуждать , то дорогу ни где ремонтировать не надо ! Люди , что дрова что ли , или покойники , которым все равно ?
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уже с год по бердскому езжу.
приходится ехать до светофора на веге и там разворачиваться чтобы из колорлона в бердск попасть.
ну лучше уж так чем по этой убитой дороге
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Вообще-то эту дорогу знали и до того как появился Колорлон, потому что там работает не мало бердчан, в тех коммерческих организациях, которые исправно платят налоги
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Дорогу на кладбище надо сделать и срочно. Это нужно всем. Кому-то сегодня, а кому-то завтра понадобится. Поддерживаю полностью Захарова.
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Читая реквием Роберта Рожденственского, в котором мы можем найти такие слова:
«….Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!»
Радует, что до Захарова дошла мысль , отдать дань усопшим! Плохо, что главному депутату Валерию Бадьину она в голову не приходила, у которого захоронен отец -участник ВОВ, лучший хирург города и мама Нина Яковлевна блестящий педагог , награждена многими почётными званиями. Валера как старший товарищ, мог бы обьснить мэру из Новосибирска, Захарову молодому преспективному руководителю, что это не просто дорога на прогулку или за закупками, а поней наши герои- горожане едут в последний путь! Они не должны ехать по ухабам, по обочине . Это важное политическое дело!
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Нужно за такую дорогу как на кладбище сказать спасибо Максиму совбанову, сколько раз он ее делал уже??? хотя эту дорогу и дорогой назвать нельзя, больше подходит понятие «направление»
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Надо в первую очередь сделать на кладбище и запретить там ездить большегрузам и запретить делать снегоотвал чтобы потом не тратить деньги на очистку территории и не малые а потом делать дорогу на колорлон с привлеченееем комерсантов которые гробят эту дорогу
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А меня вот удивляет, сколько предприятий вдоль дороги на колорлон, а дорогу себе сделать не могут. К ним ведь едут клиенты, работники их едут и т. д. Боссы, что, они на крузаках проскочат, да и ладно, но мне вот было бы стыдно к своей фирме по такой дороге ехать! Да и седан у меня низкий. Может просто не кому организовать это дело? Не такая там уж и заоблачная цена ремонта .
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прям с языка сняли!
на ум только одно приходит: какие предприятия, так и дороги
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