Убитую дорогу между «Колорлоном» и ПАТП отремонтирует власть Бердска

-Когда отремонтируют дорогу на «Колорлон» по улице Промышленной?! Маршрутка №12 возит людей, это факт! — обращались в «Курьер. Среда. Бердск» горожане. Это вопрос редакция адресовала вице-мэру Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Как оказалось, у власти Бердска в приоритете ремонт дороги, ведущей к кладбищу.

-Сегодня у нас есть, на наш взгляд, более тяжелая ноша и обязанность — это дорога на кладбище. Ее состояние не соответствует тому уважению к родным, которых мы туда провожаем или навещаем. Нам правительство Новосибирской области обещало дать деньги на ремонт дороги, но все свелось к реализации программы «Безопасные комфортные дороги». БКД — это только транзитные и глобальные дороги. Сегодня у нас есть возможность своими силами осуществить текущий ремонт большими картами, как мы это делали, к примеру, на улице Первомайской, — поделился с планами на ближайшее будущее Владимир Николаевич.

Вице-мэр отметил, что для ремонта кладбищенской дороги мэрия постарается привлечь предпринимателей, чей ритуальный бизнес находится вблизи с местом захоронений бердчан. В администрации Бердска считают, что так бизнесмены помогут развитию своего бизнеса и своим покупателям.

— Мы понимаем всю тяжесть ситуации с дорогой, ведущей к «Колорлону». Пока его там не было, об этой дороге никто не знал. Теперь маршрутка возит по этой дороге людей. Капитального ремонта на этой дороге не будет однозначно. Ту часть дороги, которая расположена ближе к «Колорлону», нужно сплошняком покрывать асфальтом. Это весьма затратно. Будем анализировать и изыскивать средства на ремонт дороги. С управлением ЖКХ будем аккумулировать ассигнования, которые нам доверили депутаты на ямочный ремонт дорог города. В следующем году частично будет сделан ямочный ремонт дороги по улице Промышленной, — уверил Владимир Захаров.

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов отметил, что текущий ремонт этой дороги службами осуществляется всегда. Но по ней круглый год ездят большегрузы коммерческих организаций, которые расположены рядом с «Колорлоном». Из-за этого состояние дороги оставляет желать лучшего.

Остальные ответы Владимира Захарова на ваши вопросы читайте в ближайшее время.