Владельцев неустойчивых банков не выпустят из России

Собственникам и топ-менеджерам банков, к финансовой устойчивости которых у ЦБ возникают вопросы, планируется ограничить выезд за рубеж. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщил «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. Таким образом, предлагается расширить высказанную в Госдуме инициативу, по которой не смогут покинуть РФ руководители банков, попавших под санацию или с отозванной лицензией. По мнению юристов, новация позволит сохранить капитал в стране. ЦБ концептуально поддержал законопроект. Однако ряд аналитиков опасаются, что регулятор станет злоупотреблять правом ограничения на выезд.

По словам Анатолия Аксакова, законопроект будет готов в осеннюю сессию. Изначально предлагалось ограничить выезд за рубеж топ-менеджерам банков, находящихся на санации или у которых отозвана лицензия. С инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, Банк России необходимо наделить правом направлять списки таких руководителей пограничным службам, чтобы они могли останавливать банкиров при попытке выезда за границу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту инициативу.

Теперь же ответственность для банкиров решили ужесточить еще сильнее: за рубеж не смогут выехать собственники и руководители кредитных организаций, если у ЦБ возникнут вопросы к их деятельности.

— Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу, — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Банк считается финансово неустойчивым, когда не может по требованию вкладчика или компании выдать им денежные средства, размещенные на их счетах. В этом случае ЦБ направляет в кредитную организацию временную администрацию, чтобы та выяснила, что делать дальше — отзывать лицензию или санировать. Новые ограничения на выезд за рубеж могут коснуться топ-менеджеров и владельцев банков, в которые ЦБ вводит временную администрацию.

Центробанк ранее концептуально поддержал ограничения. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, каждое финансовое преступление требует существенного времени для расследования, в течение которого недобросовестный банкир может покинуть страну. Однако срок расследования ограничен и для разбирательства порой требуется экстрадиция российских граждан из других государств, добавила она. А когда банкиры уезжают за рубеж вместе со своими активами, их оттуда вызволить достаточно тяжело, отметила Эльвира Набиуллина. В пресс-службе ЦБ отказались комментировать, как регулятор относится к ужесточению ответственности для топ-менеджеров проблемных банков.

В законодательстве отсутствует эффективный механизм, позволяющий призвать к ответу руководителей финансово неустойчивых кредитных организаций, которые покинули Россию, и вернуть выведенные ими из страны деньги, отметил юрист компании «Юков и партнеры» Давид Васин. Банкиры при возникновении первых признаков финансовых затруднений выезжают из России, добавил он. По мнению Давида Васина, новый законопроект будет рациональным решением проблемы.

Юрист добавил, что новация соответствует мировой практике. Так, в законодательстве КНР предусмотрено вознаграждение за предоставление информации о местонахождении руководства банков за рубежом, указал он. Если в отношении банка или компании из ЕС и США возбуждено дело или идет расследование монетарных органов власти, топ-менеджеры подписывают документ о невыезде, добавила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин опасается, что ЦБ будет злоупотреблять правом на ограничение выезда. Оно должно действовать только в период проверки ЦБ, и это нужно прописать в законопроекте, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Многим банкирам, виновным в крахе кредитной организации, удалось избежать какой бы то ни было ответственности. Например, скрывается от следствия экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник, бывший собственник АМБ-банка, М-банка, банков «Российский капитал» и «Тульский промышленник» Анатолий Мотылев, экс-акционер банка «Софрино» Дмитрий Малышев, а также экс-собственник банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» Александр Мазанов.

Источник: iz.ru