Рухнул пешеходный мост на трассу во Владивостоке

Грузовой автомобиль компании «Трансстроймеханизация», двигаясь по объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина в ночь на 16 октября задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, задача которых – убрать с дороги упавший виадук. Конструкция длиной около 40 метров распилят на части по технологическим швам, затем поднимут их с помощью кранов и вывезут в безопасное место. Для этого спасатели используют бензорезы. Движение на трассе по-прежнему закрыто, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Участок трассы перекрыт, на ближайших развязках с обеих сторон — в районе улицы Сочинской и улицы Катерной — дежурят сотрудники ГИБДД.

На место ДТП прибыли три крана. Один принадлежит МЧС России, второй — компании-виновнице дорожного происшествия «Трансстроймеханизация», третий кран — муниципальному предприятию «Содержание городских территорий». Они приступают к подъему частей надземного перехода. Также ожидается прибытие четвертого крана-тяжеловеса. Он необходим для подъема центральной части моста, длина которой составляет около 20 метров. Для обеспечения безопасности проводимых работ обесточены столбы уличного освещения, на месте работает бригада ВПЭС.

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Источник: PrimaMedia.ru