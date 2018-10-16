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Рухнул пешеходный мост на трассу во Владивостоке

Грузовик снес 40-метровый надземный переход. Движение по дороге полностью блокировано.(ВИДЕО)

16.10.2018 Фото: администрация Владивостока Нет комментариев
 
Рухнул пешеходный мост на трассу во Владивостоке
Грузовой автомобиль компании «Трансстроймеханизация», двигаясь по объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина в ночь на 16 октября задел конструкцию надземного пешеходного перехода. В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, задача которых – убрать с дороги упавший виадук. Конструкция длиной около 40 метров распилят на части по технологическим швам, затем поднимут их с помощью кранов и вывезут в безопасное место. Для этого спасатели используют бензорезы. Движение на трассе по-прежнему закрыто, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Участок трассы перекрыт, на ближайших развязках с обеих сторон — в районе улицы Сочинской и улицы Катерной — дежурят сотрудники ГИБДД.

На место ДТП прибыли три крана. Один принадлежит МЧС России, второй — компании-виновнице дорожного происшествия «Трансстроймеханизация», третий кран — муниципальному предприятию «Содержание городских территорий». Они приступают к подъему частей надземного перехода. Также ожидается прибытие четвертого крана-тяжеловеса. Он необходим для подъема центральной части моста, длина которой составляет около 20 метров. Для обеспечения безопасности проводимых работ обесточены столбы уличного освещения, на месте работает бригада ВПЭС.

Видео Восток Медиа

Источник: PrimaMedia.ru


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