Справляют нужду на улице из-за отсутствия общественного туалета жители Бердска

Продавец печатного киоска обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, который интересует многих бердчан: когда на улицах города появятся общественные туалеты?

-Я работаю с раннего утра и до позднего вечера. Мое рабочее место не оборудовано санузлом, но мы все живые люди с физиологическими потребностями. В ближайшем общепите ввели ограничения посещения в туалет — только по чеку. А нам что, на тротуар или клумбу свою нужду справлять? — возмущается Ольга.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров признался «Курьер. Среда. Бердск», что «туалетная» тема волнует многих горожан и решать ее надо.

-Порой под федеральными программами мы забываем о санитарных нормах или элементарных нуждах города. Есть два пути как решить этот вопрос — договориться с предпринимателями города о необходимости оборудовать и открывать для горожан туалетные комнаты, либо приглашать инвестора, который сможет обеспечить Бердск общественными туалетами. У главы на карандаше находятся инвестиционные проекты, их никто не отменял. В принципе, если найдется инвестор под эту тему, то мы будем рады, — отметил Владимир Николаевич.

Сегодня в Бердске существует только один общественный туалет — в городском парке культуры и отдыха. Увы, он работает только летом. Как показывает практика, не все бердские предприниматели готовы открывать двери туалетов в торговых центрах или общепитах. Наоборот, попасть в клозет большинства бистро стало невозможным — двери закрыты на ключ или на них введены коды. Так бизнесмены защищают уборную от прохожих, чтобы последние не нарушали стерильную чистоту отхожего места.

-Можно бумажку в карман убрать, а можно и на улице бросить, если урны нет — использовать это как провокацию. Этот вопрос мы отработаем вместе с управлением экономики, чтобы они в свою очередь отработали это с предпринимателями. Тема эта интересная, мы беремся проработать ее вместе с управлением ЖКХ Бердска, — уверил Владимир Захаров.

Замглавы отметил, что сейчас решается вопрос с создании круглогодичного общественного туалета на базе того, который сегодня существует в городском парке. Возможно, в парке культуры и отдыха появится кафе с общественным туалетом, куда в любое время года сможет попасть любой желающий.