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Справляют нужду на улице из-за отсутствия общественного туалета жители Бердска

Вице-мэр Бердска согласился, что общественные уборные городу нужны. Их двери распахнут либо владельцы магазинов, либо инвестор, который оборудует на улицах туалетные комнаты.

16.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 9 коммент.
 
Справляют нужду на улице из за отсутствия общественного туалета жители Бердска

Общественный туалет в парке работает только летом

Продавец печатного киоска обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, который интересует многих бердчан: когда на улицах города появятся общественные туалеты?

-Я работаю с раннего утра и до позднего вечера. Мое рабочее место не оборудовано санузлом, но мы все живые люди с физиологическими потребностями. В ближайшем общепите ввели ограничения посещения в туалет — только по чеку. А нам что, на тротуар или клумбу свою нужду справлять? — возмущается Ольга.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров признался «Курьер. Среда. Бердск», что «туалетная» тема волнует многих горожан и решать ее надо.

-Порой под федеральными программами мы забываем о санитарных нормах или элементарных нуждах города. Есть два пути как решить этот вопрос — договориться с предпринимателями города о необходимости оборудовать и открывать для горожан туалетные комнаты, либо приглашать инвестора, который сможет обеспечить Бердск общественными туалетами. У главы на карандаше находятся инвестиционные проекты, их никто не отменял. В принципе, если найдется инвестор под эту тему, то мы будем рады, — отметил Владимир Николаевич.

Сегодня в Бердске существует только один общественный туалет — в городском парке культуры и отдыха.  Увы, он работает только летом. Как показывает практика, не все бердские предприниматели готовы открывать двери туалетов в торговых центрах или общепитах. Наоборот, попасть в клозет большинства бистро стало невозможным — двери закрыты на ключ или на них введены коды. Так бизнесмены защищают уборную от прохожих, чтобы последние не нарушали стерильную чистоту отхожего места.

-Можно бумажку в карман убрать, а можно и на улице бросить, если урны нет — использовать это как провокацию. Этот вопрос мы отработаем вместе с управлением экономики, чтобы они в свою очередь отработали это с предпринимателями. Тема эта интересная, мы беремся проработать ее вместе с управлением ЖКХ Бердска, — уверил Владимир Захаров.

Замглавы отметил, что сейчас решается вопрос с создании круглогодичного общественного туалета на базе того, который сегодня существует в городском парке. Возможно, в парке культуры и отдыха появится кафе с общественным туалетом, куда в любое время года сможет попасть любой желающий.


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(9) Комментариев

  1. YYY

    Общественные туалеты должны быть во всех больших магазинах. В магазины в центре города народу ходит гораздо больше чем в дом культуры. Так почему в ДК туалет есть, а в «Европе» туалета нет? «Европа» должна соответствовать названию. :P «Версаль», «Форум», «Меркурий», «Лента» — канализация же там есть и туалеты должны быть. Пусть хотя бы сделают вход по чеку.

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  2. В.Шапран

    цитата: «Тема эта интересная, мы беремся проработать ее вместе с управлением ЖКХ Бердска, — уверил Владимир Захаров».
    :-!
    Тема станет Захарову ещё интересней, если ему запретить пользоваться туалетом в администрации Бердска. Тогда вопрос быстро решится. Иначе толку не будет — они уже сколько лет эту тему «прорабатывают»
    8)

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    • В.Шапран

      для справки: КоАП РФ Статья 6.3.
      «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, —
      влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей;
      на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
      8)
      Отсутствие общественных туалетов в городском парке и торговых центрах — это прямое нарушение прав граждан и санитарных правил.
      @= ]:->
      Но прокуратура, депутаты и так называемая «общественная палата» — все помалкивают, проверки не проводят, в суд не обращаются
      :-!

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  3. Зелёная

    Конечно, общественные туалеты необходимы — естественный атрибут среды обитания людей.
    А то, что таковые отсутствуют — характерный показатель уровня нашего развития ;).
    Кстати, и отсутствие уличных лавочек — не есть хорошо. Понимаешь это, когда случается самому скакать на одной ноге по воле обстоятельств или видишь пожилого человека прислонившегося для отдыха к дереву или к нашим примечательным заборам. Так печально такое созерцать. И приходится видеть это нередко. Нет удобств для населения ;) .

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  4. a.danilov

    постоянные прорывы канализации и регулярно фекальные реки прямо по улицам. В центре есть места, где перманентно воняет каналыгой. То там, то сям колодцы проваливаются. Нужда под куст особо ничего не изменит.
    Расставить правильно приоритеты? Неа, не слышали.

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  5. Аноним

    «Продавец печатного киоска обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, который интересует многих бердчан: когда на улицах города появятся общественные туалеты?»

    Туалеты в городе Бердск появятся только при одном условии: Если в администрации и других административных зданиях, где сидят все чиновники, закрыть все до одного туалета! И ни при каком другом условии! И заставить чиновников всех рангов, справлять нужду вместе с простыми гражданами, на улицах Бердска в общественных туалетах!!! Пока на своей лощеной шкуре, не почувствуют «НУЖДУ» и унижение от естественных надобностей простых смертных, ничего никогда не поймут!!! а значит, и не изменят к лучшему! Им времени с 1957 года, года переноса Бердска, ДОСТАТОЧНО было! Сколько тысяч лет им надо, чтобы понять нужды простых людей??? ПО СНИПам на 1000 человек нужен один туалет, а не ноль !!! НА 100 000 человек сами посчитаете, количество туалетов для Бердска???

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  6. a.danilov

    кстати, да, а куда обычно справляют нужду люди работающие в различных киосках- печати, мороженого, шавермы и прочих?

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    • Аноним

      в ведерко. А содержимое ведерка — на улицу. Видела сама несколько раз. И мимо проходишь — по характерному запаху становится ясно -куда.

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