КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Продам студию Ключевая 51
Продам студию
Продам 2-х комнатную квартиру в Военном городке !
Продам 2-х на Ленина 15 В 89137313888 Ирина
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США

Уменьшат число мест для курения в России

Вместе с кленами вырубили березы и рябины в роще Микрорайона Бердска

Госдума: «Политическим педофилам» штрафами запретят вовлекать детей в митинги

Зарабатывают больше других боссов руководители в сфере транспорта Новосибирска

Закупать у единого поставщика хотят импортные лекарства в России

За топящий фекалиями дом взыщет с застройщика власть Бердска

Справляют нужду на улице из-за отсутствия общественного туалета жители Бердска

Вексельберг подаст иск к США из-за санкций в его адрес

Сбербанк требует с «Холидея» 6,7 млрд рублей

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Порошенко угрожает России украинской авиацией‍

Во время совместных учений с НАТО президент заявил, что украинские солдаты способны многому научить натовских военных.

16.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Порошенко угрожает России украинской авиацией‍
Украинский президент Петр Порошенко на учениях «Чистое небо — 2018» заявил, что «Россия заплатит высокую цену», заочно обвинив ее в авиационных ударах по Украине. Об этом свидетельствует запись в Facebook-аккаунте главы государства.

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018″ нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой. Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», — написал он, не уточнив где именно будут наноситься «авиаудары».

Также в прикрепленном к посту видео Порошенко заявил, что украинские солдаты способны «многому научить военных из НАТО».

«Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны», — сказал президент.

Авиационные учения «Чистое небо — 2018» проходят на территории Украины с 8 по 19 октября. В маневрах, помимо украинской авиации, участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Во время учений украинский лидер уже делал громкие заявления. В частности, Порошенко приказал открывать огонь в Донбассе «для сохранения жизни людей».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении «гибридной войны», шпионаже, а также кибератаках.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Закрылся дачный сезон 15 октября в Бердске Зарплата топов в России равна зарплате топов Европы и США Уменьшат число мест для курения в России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика