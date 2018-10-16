Порошенко угрожает России украинской авиацией‍

Украинский президент Петр Порошенко на учениях «Чистое небо — 2018» заявил, что «Россия заплатит высокую цену», заочно обвинив ее в авиационных ударах по Украине. Об этом свидетельствует запись в Facebook-аккаунте главы государства.

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018″ нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой. Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», — написал он, не уточнив где именно будут наноситься «авиаудары».

Также в прикрепленном к посту видео Порошенко заявил, что украинские солдаты способны «многому научить военных из НАТО».

«Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны», — сказал президент.

Авиационные учения «Чистое небо — 2018» проходят на территории Украины с 8 по 19 октября. В маневрах, помимо украинской авиации, участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Во время учений украинский лидер уже делал громкие заявления. В частности, Порошенко приказал открывать огонь в Донбассе «для сохранения жизни людей».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении «гибридной войны», шпионаже, а также кибератаках.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости