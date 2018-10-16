Засекретят план по дедолларизации России

Правительственный план по дедолларизации российской экономики находится по грифом «Для служебного пользования», сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Нет, он ДСП (для служебного пользования — прим. ТАСС)», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о возможной публикации плана.

План по дедолларизации российской экономики подготовили Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ. В начале октября он был внесен в правительство. По словам Моисеева, у разработчиков документа есть ряд разногласий. «Мы быстро-быстро их дошлифуем», — пообещал он.

Замглавы Минфина также подчеркнул, что план по дедолларизации российской экономики не содержит пункта о возможном ограничении кредитования компаний в валюте.

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в частности — ускоренный возврат НДС.

Источник: ТАСС