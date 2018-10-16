Директора мусорной свалки судят за растрату 1,4 млн рублей Бердска

Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении директора бердского муниципального предприятия «Спецавтохозяйства» Софьи Солоповой сегодня, 16 октября. С ней на скамье подсудимых — Сергей Оленич. Следствие полагает, что она незаконно платила зарплату своему заму Оленичу, который проходит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей.

В бердский городской суд уголовное дело поступило почти через полгода с начала следствия — 9 октября. Сегодня же состоялось предварительное, закрытое судебное слушание.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», судья бердского городского суда Наталья Агеева, которая рассматривает это уголовное дело, уходит в отпуск. В связи с этим следующее судебное заседание по громкому процессу суд перенес на конец ноября.

Напомнил, что под домашний арест направил 26 мая бердский суд директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Солопову арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере — 1,4 млн рублей.

Главным фигурантом по уголовному делу стал Сергей Оленич. По версии следствия он фактически в течение двух лет получал зарплату (общая сумма 1,4 млн рублей), но никаких должностных обязанностей не выполнял.

Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Софья Солопова в том числе руководит полигоном твердых бытовых отходов Бердска. Городскую мусорную свалку недавно, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», передали в муниципальную собственность.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск»вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Солопова и Оленич не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда.