Директора мусорной свалки судят за растрату 1,4 млн рублей Бердска

Бывший директор бердской свалки находилась под домашним арестом с 26 мая
Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении директора бердского муниципального предприятия «Спецавтохозяйства» Софьи Солоповой сегодня, 16 октября. С ней на скамье подсудимых — Сергей Оленич. Следствие полагает, что она незаконно платила зарплату своему заму Оленичу, который проходит по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей.
В бердский городской суд уголовное дело поступило почти через полгода с начала следствия — 9 октября. Сегодня же состоялось предварительное, закрытое судебное слушание.
Подсудимые Солопова и Оленич (на фото — слева) с адвокатом в суде
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», судья бердского городского суда Наталья Агеева, которая рассматривает это уголовное дело, уходит в отпуск. В связи с этим следующее судебное заседание по громкому процессу суд перенес на конец ноября.
Напомнил, что под домашний арест направил 26 мая бердский суд директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Солопову арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере — 1,4 млн рублей.
Главным фигурантом по уголовному делу стал Сергей Оленич. По версии следствия он фактически в течение двух лет получал зарплату (общая сумма 1,4 млн рублей), но никаких должностных обязанностей не выполнял.
Софья Солопова в том числе руководит полигоном твердых бытовых отходов Бердска. Городскую мусорную свалку недавно, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», передали в муниципальную собственность.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск»вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Солопова и Оленич не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Ой как страшно!!!. Всё кругом разворовывают, и кто?,
высокопоставленные лица….кругом убытки….тарифы увеличиваются….людей загоняют в нищету….когда этому придёт конец?.
17 3
«Всё кругом разворовывают, и кто?,
высокопоставленные лица….кругом убытки….тарифы увеличиваются….людей загоняют в нищету….когда этому придёт конец?»
Когда обворовываемые вымрут, как мамонты и обворовывать станет некого!
10 2
«Когда обворовываемые вымрут»
Когда перестанете ныть и пойдете работать. Чиновники не создают ценности, они только распределяют.
Ценности создает ваш труд и только он. Если вы не работаете, нет ценностей, все вокруг хиреет. Идете работать, все расцветает. Третьего не дано.
4 7
«Когда перестанете ныть и пойдете работать.»
Очередной квест? Пойди туда, не знаю куда? Работай там, не знаю где? Заводы и фабрики построй, потом умничай……. Сам то, судя по гонору, тяжелее авторучки за всю жизнь ничего не поднял? Так рассуждают только троли которым должность с окладом по наследству достались……
9 3
В Бердске полно заводов и фабрик. Крупных нет, но мелких вагон и маленькая тележка.
Крупных производств у нас и не будет больше. Об этом сам губернатор, который ведёт программу развития региона на много лет вперёд, говорил. Область рассчитывает на средние и мелкие предприятия.
4 10
«В Бердске полно заводов и фабрик. Крупных нет, но мелких вагон…» ©
Вы уверены, что понимаете суть терминов «фабрика» и «завод»?
12 2
Опишите ваше видение
2 5
для того чтобы вникнуть в суть термина, вам моё «видение» не требуется.
Гугл справится.
6 2
Дайте ваше определение кто в следующем списке
http://www.berdskadm.ru/lists/33/view/271/
Они кто. Мастерские? Мануфактуры? Отдельные ремесленники?
2 6
да. За редким исключением.
6 2
Ну значит у нас и не будет заводов и фабрик в вашем понимании. Совсем. За редким исключением
2 5
бинго.
Только вы упорно валите на некое «моё понимание», в то время как определение фабрики подразумевает нечто большее, чем название в учредительных документах и с десяток работников(видимо «вашего понимания»).
11 2
Слышал в будущем на 3д принтерах будут изделия штамповать. Эти производства будут располагаться рядом с городами и снабжать свою округу. Крупное производство, когда в одном месте делают очень много чего то, какого то материала, например, потом из одного конца страны везут в другой, из этого делают другие материалы и опять везут куда-то, почти совсем исчезнет
2 3
«Чиновники не создают ценности, они только распределяют.»
Между кем, говорите распределяют? По подробнее пожалуйста! В Бердске что не чиновник, то …….
6 1
Чиновничий труд это тоже труд, но уже конечный этап, когда труд других превращается в дорогу, или новый дом, …
Только труд создаёт ценности. Запомните это и всегда имейте ввиду когда говорите о материальном.
Если бы появилась волшебная палочка и вы бы дали ей команду «чтобы все воры исчезли», ничего не изменится. Работать надо. Только труд создаёт ценности. Нет труда, ничего нет. То что в холодильнике останется доедите, а дальше финиш
2 7
«Если бы появилась волшебная палочка и вы бы дали ей команду «чтобы все воры исчезли», ничего не изменится.»
Как не воровать? если чиновников ловят на огромной пропавшей сумме и пожурив отпускают дав 2,5 года условно? Почему нельзя воровать? Некрасиво?
Если человеку не дается по делам его, то зачем быть честным и во всем себе отказывать?
За сыр ценой в 5 тысяч украденный в магазине, дадут реальный, а не условный срок, это не смешно?
Все зависит от вашей конечной цели! В Сингапуре хотели уничтожить окончательно коррупцию — взяли и уничтожили!
3 4
В Китае тоже коррупцию уничтожили?
Что вам эта коррупция. Почему за неё зацепились. Это ничто. Вообще ни о чем.
Главное, это производить больше и лучшего качества продукт. Коррупция, хренупция, жена злая, настроение плохое, это по барабану, не имеет отношения к делу.
Имеет отношение разве что в плане «чем лучше живешь тем здоровее». Но от того что насморк вылечишь, продукта не прибавится. Для этого работать надо..
1 5
«Имеет отношение разве что в плане «чем лучше живешь тем здоровее». Но от того что насморк вылечишь, продукта не прибавится. Для этого работать надо..»
Задача: Наполнить 200 литровую бочку водой из озерца расположенного в 200 метрах от бочки, из тары только старый литровый дуршлаг(коррупция), а в бочке дыра величиной с кулак(коррупция) которую по условию задачи не надо заделывать. Вопрос насколько хорошо нужно работать, чтобы наполнить дуршлагом дырявую бочку за один час?
1 1
А почему коррупция это дырки.
У вас коррупция это и дуршлаг, и все на свете, причина всего негатива. Как злой бог, не иначе. Так что-ли.
У вас не фигурируют стандартные экономические термины. Мотивация. Производительность труда. Капитал. Образование. Во всех бедах виновата коррупция и точка. Ну, это несерьезно.
0 1
«Бывший директор бердской свалки находилась под домашним арестом с 26 мая»
Где-то мы похожее уже слышали, а точно «2,5 года дал суд экс-депутату, за злоупотребление и растрату в сфере ЖКХ Бердска.Суд засчитал пребывание Алексея Осина под домашним арестом и в СИЗО и отпустил виновного из зала суда.»
Прямо не Бердск , а зазеркалье какое-то!
22 1
Все сворованные деньги верните в бюджет и Бердск расцветет.
17 3
У Тужика попросите.
12 1
Имущество конфисковать и в пенсионный фонд!
Сколько она нам рассказывала что на свалке все в порядке возгораний нет, а по факту горела каждые 2 недели
12 3
Она занималась враньём.Руководила 1 год и начала с вранья.Вот и результат.Вот её руководство.
12 3
А как же новый директор Василенко…..как пришел к власти и кто привел, почему не оглашают……
9 1
Ну вы знаете,как почитаешь последние бердские новости про воров и растратчиков,так я начинаю потихоньку звереть…
Где-то там далеко,как всегда пишут Новый мэр и Поросёнок Петя постоянно олигархи крадут и крадут,но стоит у нас почитать новости и к выводу приходишь,что далеко ходить не надо,у нас крадут и хорошо крадут.
То один,то второй,то третий — что делать с ними?
В Америке вон отстреливают потихоньку или дают лет по 20-ть,а у нас тишь да благодать.Это означает,что законы надо менять,подстраивать под мошенников/а не олигархов/.Олигархи они далеко и высоко — для них миллиарды потерять это мелочь,а вот когда под боком у тебя твой сосед ворует и тебя обманевает везде и всегда,то это тебя тоже сильно задевает,и ты думаешь,а когда же это наконец-то закончится?
Человек ——
2 5
Только труд создаёт ценности. Вы ещё не поняли статью?,
речь идёт о воровстве!!!!!!, или кто не работает тот всё имеет.
Ценность созданная трудом другого человека, разворовывается. Я думаю доступно написано.
7 2
Это печально. Я просто расставил приоритеты. От того что воровать полностью перестанут, продукт станет распределяться чуть чуть по иному, но продукта не прибавится.
1 7
«От того что воровать полностью перестанут, продукт станет распределяться чуть чуть по иному, но продукта не прибавится.»
Вы рассуждаете так: заводов и фабрик всё равно нет, значит, пускай последнее воруют?
4 1
Что последнее то воруют. Ничего не понятно. Что они воруют? Кем это произведено? Как можно воровать продукт, которого нет, тк «заводов и фабрик нет». ? Что ви несёте??
1 6
Недалёкому челу который тут ратует за труд !
Давай посоревнуемся —ты будешь производить а я у тебя воровать Как думаешь болезный -кто победит!
8 1