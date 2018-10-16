Сбербанк требует с «Холидея» 6,7 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск Сбербанка о включении в реестр требований кредиторов ритейлера «Холидей» 6,7 млрд руб. в ноябре. Проценты за пользование деньгами — 52,9 млн руб., указывает «Интерфакс». По данным материалов суда, требования банка обеспечены залогом имущества торговой компании. Ранее сообщалось, что «Холидей» привлек в 2013 году кредит Сбербанка более чем на 6 млрд руб. Средства планировать направить на развитие бизнеса.

В августе этого года Альфа-банк сообщил о намерении инициировать личное банкротство владельца компании Николая Скороходова. В июле Арбитражный суд Новосибирской области ввел в ООО «Компания Холидей» процедуру наблюдения по иску Альфа-банка, который предъявил компании иск на 2,8 млрд руб.

«Холидей» — один из крупнейших ритейлеров в Сибири. Его сеть насчитывает 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях (год назад было около 500). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка ООО «Компания Холидей» составила 47,8 млрд руб. (в 2016 году — 56,4 млрд руб.).

Источник: Ъ