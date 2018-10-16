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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Но Священный синод выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к выдаче автокефалии украинской церкви.

16.10.2018 Фото: patriarchia.ru/Игорь Палкин Нет комментариев
 
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

На заседании Священного синода РПЦ в Белоруссии

Священный Синод РПЦ решил полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Это было вынужденное решение, но иного не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — заявил он.

При этом митрополит выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к выдаче автокефалии украинской церкви, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует <…> Но до тех пор пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе», — сказал Иларион.

Отмечается, что из-за разрыва отношений прихожане РПЦ не смогут больше причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с представителями Константинополя.
Беззаконные действия

По словам митрополита, действия Константинополя «с точки зрения Русской православной церкви являются беззаконными и канонически ничтожными».

«Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви. Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом», — заявил митрополит Иларион.

Ранее в Минске впервые прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Перед этим пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков пообещал «адекватный и жесткий» ответ Священного Синода относительно заявлений и решений, которые были приняты Константинопольским патриархатом в Стамбуле.

Предоставление автокефалии

На прошлой неделе Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии украинской церкви.

Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — «восстановить к общению с церковью».

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ, в свою очередь, не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.


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