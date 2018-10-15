Песков: Путин не причастен к отравлениям в Англии

В Кремле уверены, что обоснованных обвинений в адрес президента РФ Владимира Путина в причастности к политическим «убийствам и отравлениям» быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никаких прямых обвинений президент США [Дональд Трамп в отношении российского лидера в интервью телеканалу CBS] не озвучивал, — отметил он. — Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами и тем более доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России».

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможности причастности Путина к политическим «убийствам и отравлениям», сказал: «Вероятно».

Песков заметил, что не стал бы на основе этих слов говорить о том, что Трамп допустил возможность такой причастности, как это сделали СМИ. «Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко, — добавил он. — Другого ответа, понятно, быть не могло: это ответ президента США».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с такого рода обвинениями.

«Дело Скрипалей»

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают «агентами ГРУ» (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ).

В конце сентября газета The Daily Telegraph сообщила, что под именем Боширова якобы скрывается некий полковник Анатолий Чепига, имеющий госнаграды. Позже представитель инициативной группы Bellingcat, выступая в британском парламенте, заявил о том, что якобы настоящее имя Петрова — Александр Мишкин.

Ранее Песков заявлял, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига. После же обнародования имени Мишкина Песков заявил о намерении Кремля не вступать в дебаты по поводу имеющихся домыслов о сотрудниках ГРУ, которые появляются в СМИ и тиражируются рядом организаций.