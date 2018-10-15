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аэропорт переименовать

Состоится пресс-конференция, посвященная старту в Новосибирской области проекта «Великие имена России» Официальный старт в Новосибирской области всероссийского проекта «Великие имена России», в рамках которого путем народного голосования будут выбраны имена для 45 аэропортов страны, в том числе и аэропорта Новосибирска, состоится 16 октября в ходе специальной пресс-конференции. Принять участие в конкурсе сможет каждый житель Новосибирской […]

15.10.2018 Нет комментариев
 
Состоится пресс-конференция, посвященная старту в Новосибирской области проекта «Великие имена России»

Официальный старт в Новосибирской области всероссийского проекта «Великие имена России», в рамках которого путем народного голосования будут выбраны имена для 45 аэропортов страны, в том числе и аэропорта Новосибирска, состоится 16 октября в ходе специальной пресс-конференции.

Принять участие в конкурсе сможет каждый житель Новосибирской области. Имя, которое выберут граждане в ходе голосования, дополнит официальное наименование новосибирского аэропорта. Первые предложения в Новосибирске уже прозвучали. Авторы инициатив будут присутствовать на пресс-конференции.

В пресс-конференции примут участие: председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, руководитель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Ломова и руководитель АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева.

Мероприятие пройдет в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской» (г. Новосибирск, Вертковская, 10). Начало в 11.00.

Аккредитация по телефону: 8-923-777-71-37.

Для справки

«Великие имена России» — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Организаторы проекта Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

Конкурс будет организован таким образом, чтобы охватить максимальное число участников и учесть всю палитру мнений. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.


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