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Заморозят счета и запретят въезд в Евросоюз причастным к применению химоружия

Новые антироссийские санкции будут приняты «в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери».

15.10.2018 Фото: © AFP 2018 / John Thys Нет комментариев
 
Заморозят счета и запретят въезд в Евросоюз причастным к применению химоружия

© AFP 2018 / John Thys

Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности»,- отметили в организации.

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

Власти Евросоюза заявляли, что новые меры будут приняты «в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери». Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

Также на встрече в Люксембурге главы МИД обсудят последствия приписываемой России «кибератаки на ОЗХО» и проведут переговоры с представителями шести стран «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина).

Источник: РИА Новости


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