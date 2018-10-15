«Потрошителя ломбардов» нашли в управлении президента

Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов, еще полгода назад руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. На работе офицер следил за исполнением президентских указов, касающихся помилования и предоставления политического убежища, а в свободное время, как полагает следствие, помогал своим подельникам «кошмарить» коммерсантов.

Потерпевшим от действий полковника Горбатова, как следует из материалов, является коммерческий директор сети элитных так называемых часовых ломбардов. В ее рекламе клиентам предлагаются мгновенные без поручителей и справок кредиты в размере $50–100 тыс. под залог снятых прямо с руки часов. Речь, разумеется, идет об изделиях брендовых швейцарских марок.

В феврале прошлого года, по данным ГВСУ СКР, в столичных офисах ломбардиста были проведены обыски с изъятием кассы и всего залогового имущества. Деньги и часы, ставшие вещдоками по уголовному делу, сразу не вернули, предприниматель запаниковал, поэтому на предложение одного из своих постоянных клиентов, авторитетного коммерсанта Арно Ходжояна, «помочь разобраться в ситуации» радостно откликнулся.

Бизнесмен, по версии следствия, через некоторое время пригласил ломбардиста в ресторан, где познакомил его со своим приятелем, тоже коммерсантом Владимиром Коробковым, однако представил его «высокопоставленным сотрудником ФСБ». Господин Коробков, имевший некоторый опыт службы в правоохранительной системе, блестяще справился с ролью. В течение двух недель он убедил ломбардиста, что вернет изъятое, и уже в марте тот передал господину Ходжояну вознаграждение для лжечекиста в размере $100 тыс.

Часы и деньги ростовщику так и не вернули, хотя в уголовном деле он по-прежнему оставался свидетелем, а помощники тем временем решили повторно склонить его к «сотрудничеству». На этот раз для убедительности ломбардисту сообщили, что переживать ему следует уже не за имущество, а за собственную свободу, поскольку ведущий дело следователь якобы дал оперативникам ФСБ команду на проведение уже в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.

Предприниматель на этот раз засомневался в служебных возможностях господина Коробкова, поэтому тот решил подключить к афере своего приятеля, уже настоящего полковника ФСБ Михаила Горбатова. Старший оперативник 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ в то время был прикомандирован в администрацию президента РФ и занимал в ней должность начальника контрольно-инспекционного департамента управления по обеспечению конституционных прав граждан. Это управление занимается в том числе вопросами помилований осужденных, предоставления российского гражданства и политического убежища. Полковник Горбатов успел проработать в администрации всего несколько месяцев, сохранив при этом связи в родной спецслужбе. Во всяком случае, по просьбе своего приятеля Коробкова он, как полагает следствие, сумел «организовать направление в коммерческую организацию запроса с требованием представить копии регистрационных документов и иных сведений о ее хозяйственной деятельности».

Подключение к афере реального полковника ФСБ позволило господам Ходжояну и Коробкову затребовать с ломбардиста совсем уж нереальную сумму в долларах. При этом, по их словам, на этот раз необходимо было договариваться с руководством сразу двух правоохранительных ведомств — оперативного и следственного. Затем господин Коробков любезно согласился снизить выкуп до $300 тыс. при условии, что деньги будут выплачены в течение двух недель. Однако и эта сумма оказалась неподъемной для ростовщика.

На очередных переговорах в ресторане «партнеры» так запугали ломбардиста, что, по сути, вынудили его выступить в непривычной для себя роли клиента ломбарда. Тот, попросив об очередной отсрочке платежа, предоставил им в залог два экземпляра часов Harry Winston и по одному экземпляру De Witt и Bovet (стоимость каждого хронометра в новом варианте более $300 тыс.). Сам же потерпевший поехал писать заявление в ГВСУ СКР. Проведя доследственную проверку, военные следователи дали обращению коммерсанта ход.

В результате оперативники управления собственной безопасности ФСБ сначала задержали приехавших за деньгами господ Ходжояна и Коробкова, а потом ими был взят в своей квартире и полковник Горбатов. Следствие полагает, что чекист-чиновник был задействован не только в попытке хищения у ростовщика $300 тыс., но и в реально состоявшейся прошлогодней афере, поэтому всем трем фигурантам уголовного дела предъявили одинаковые обвинения — в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» на 5 882 240 руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 849 700 руб. (ч. 4 ст. 159, а также ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Всех троих по ходатайствам ГВСУ СКР 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО. Интересно, что, обосновывая необходимость арестов обвиняемых, следователи ГВСУ всякий раз приводили стандартную фразу о том, что, оставаясь на свободе, они могут угрожать свидетелям или уничтожить улики по уголовному делу. В случае же с полковником Горбатовым следователя активно поддержали коллеги чекиста, указавшие в оперативной справке, что тот реально может противодействовать расследованию, поскольку «обладает навыками оперативной работы и обширными связями в правоохранительной системе».

Против такого аргумента, видимо, нечего было возразить ни самому офицеру, ни его защите. Во всяком случае, в отличие от своих предполагаемых подельников, избранную меру пресечения он ни разу не обжаловал. Господа Ходжоян и Коробков буквально завалили суды жалобами, но в их удовлетворениях под разными предлогами было отказано. Адвокаты фигурантов расследования от комментариев воздержались, сославшись в том числе на подписки о неразглашении, данные следствию.

При этом следует отметить, что из управления президента полковника Горбатова сразу после ареста уволили, хотя в ФСБ он до сих пор числится. Поменялось в самом управлении и его руководство, правда, неясно, было это сделано из-за разоблачения чекиста или по каким-то другим основаниям.

Источник: Ъ