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Список злостных должников за электричество приказал сделать мэр Бердске

В целях профилактики пожаров особое внимание уделят поставленным на отключение домам, где проживают одинокие старики и семьи с детьми.

15.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Список злостных должников за электричество приказал сделать мэр Бердске

Дом Валентины Мошкиной отключили от электричества за долг почти в 200 тыс. рублей

Список должников за электроэнергию для профилактики пожаров попросил предоставить начальника бердских РЭС Игоря Михина мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Этим занимается энергосбыт. У нас с ним регламент: они предоставляют информацию на отключение. Мы предоставляем информацию энергосбыту, если видим, что есть нежилые дома. Информацию по должникам более точнее предоставит энергосбыт, — пояснил на совещании чиновников 15 октября Игорь Михин.

Шестернин поручил вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову сделать запрос по должникам в Новосибирскэнергосбыт.

— Нас не интересует текущая задолженность. Нужны те, которые являются постоянными должниками. Которых поставили на отключение электроэнергии. Здесь простая связь: после отключения жители будут пытаться подключиться самостоятельно. Что, к сожалению, потом приводит к короткому замыканию. Чтобы избежать этого или, по крайней мере, минимизировать, предлагаю на заседании по ЧС рассмотреть этот вопрос. Особо прошу обратить внимание на одиноко проживающих пожилых людей и семьи с детьми. Структура соцзащиты и управление образования подключатся к этой работе, — подчеркнул мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске на 35% увеличилось количество пожаром по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с чем начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков заявил о необходимости провести заседание комиссии по ЧС, чтобы обсудить проблему и найти пути ее решения.


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