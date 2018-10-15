Депутат Рады высмеял обвинения в причастности России к взрыву на военном складе

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высмеял заявления Киева о том, что за недавним взрывом на складе боеприпасов в Черниговской области стоит Россия. Пожар на одном из крупнейших хранилищ такого рода на Украине произошел после взрыва в минувший вторник.

Депутат обратил внимание на то, что «всего через пять минут» после начала пожара «было рассмотрено две версии», включая «беспилотники и диверсантов». «Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие», — посетовал Рабинович, продолжив: «В стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники? Все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?». «Я думаю, что все-таки это странно», — заключил политик.

«Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня — все время российские диверсанты?», — задался вопросом Рабинович, перечислив названия населенных пунктов на Украине, где за последние годы происходили аналогичные инциденты на складах боеприпасов. Депутат напомнил, что значительная часть хранившихся на складе в Черниговской области арсеналов была небоеспособной и нуждалась в проверке.

Источник: РГ