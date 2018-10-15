Депутат Рады высмеял обвинения в причастности России к взрыву на военном складе

Список злостных должников за электричество приказал сделать мэр Бердске
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Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
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Новый российский ледокол за 100 млрд рублей авансирует «Роснефть»
Коммунист Бердска: Против пенсионной реформы можно протестовать сколько угодно
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