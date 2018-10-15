Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября

Сегодня, 15 октября, в интервале с 13.30 до 15.00 часов в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.

С 13.30 до 13.50 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

С 14.50 — 15.00 специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения.

Одновременно с 14-50 – 15.00 на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Комплексные тренировки по оповещению населения проводятся один раз в полугодие в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям.