КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
продам /обмен
продам /обмен
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в кирпичном доме !!!
Продам большую 1 комнатную квартиру
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году

Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

Арест братьев Кокориных их мать назвала «катастрофой всей ее жизни»

Эвакуировали по автолестнице людей при пожаре в 3-этажке Бердска

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября

В экономику России $40 млрд вложат иностранные компании

Осталось менее 30 книг «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска

Черную комедию о блокадном Ленинграде назвал кощунством депутат Госдумы

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября

Внимание! В Новосибирской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения через электросирены и уличные громкоговорители.

15.10.2018 Фото: МЧС по НСО Нет комментариев
 
Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября
Сегодня, 15 октября, в интервале с 13.30 до 15.00 часов в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.

С 13.30 до 13.50 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

С 14.50 — 15.00 специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения.

Одновременно с 14-50 – 15.00 на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Комплексные тренировки по оповещению населения проводятся один раз в полугодие в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Стоматолога-мошенника судят в Бердске Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика