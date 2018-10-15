Ростелеком провел интернет в сельские медучреждения 26 районов Новосибирской области

Это первый этап федерального проекта 2018 года по обеспечению современными услугами связи сельских больниц и поликлиник. Высокоскоростной интернет позволит персоналу использовать системы электронного документооборота и телемедицины, что, в конечном итоге, поможет повысить качество оказания медицинских услуг.Всего Новосибирский филиал компании построил около 500 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Почти половина из них – 207 километров – приходится на Сузунский район, где теперь к интернету подключены восемь лечебных учреждений. Протяженность построенных магистральных сетей до остальных населенных пунктов намного меньше. Например, в Здвинском районе, чтобы обеспечить доступом в сеть пять больниц, «Ростелеком» протянул до сел около 50 километров, в Доволенском районе для двух лечебных учреждений потребовалось проложить 42 километра оптического кабеля.«Национальный проект, направленный на цифровизацию медицинских учреждений, позволяет решить сразу несколько задач – комментирует директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – В первую очередь это поможет специалистам сельских больниц включиться в единую цифровую экосистему профессиональных врачей, перейти на автоматизированный медицинский документооборот, обеспечить обратную связь с населением в цифровом формате. Второй важнейший аспект федеральной программы – возможность подключать к построенной до ЛПУ линии связи другие социально-значимые объекты и жилые дома.Для реализации второго этапа проекта «Ростелекому» предстоит построить порядка 30 километров ВОЛС внутри населенных пунктов: то есть от местных АТС до больниц. Таким образом до конца 2018 года скоростной интернет появится еще в 31 медучреждении. За два года число больниц в селах Новосибирской области, обеспеченных скоростным интернетом в рамках федерального проекта, достигнет 143.«Ростелеком» обеспечивает современной связью ЛПУ и другие социально-значимые объекты в муниципальных районах по программе «500+», которую реализует совместно с властями Новосибирской области, а также осуществляет собственные инвестиционные проекты.* * *Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области.Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком-Сибирь», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».* * *Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.