В экономику России $40 млрд вложат иностранные компании

Иностранные инвесторы, несмотря на санкции, планируют в ближайшие 5–7 лет вложить в экономику России $40 млрд. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, вкладывать средства будут в основном инвестиционные корпорации из Китая и Кореи, суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, а также портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов. Предполагается, что основная часть денег пойдет на строительство транспортной инфраструктуры и развитие технологий. Впрочем, эксперты сомневаются, что проекты окажутся долгосрочными: иностранцы неохотно вкладывают в активы с длительным периодом окупаемости из-за изменчивой геополитической ситуации.

40% из $40 млрд, выделенных иностранными партнерами РФПИ для российской экономики, будет вложено в железные дороги, автодороги, порты и аэропорты. Как минимум еще 25% — в технологии, пояснил «Известиям» Кирилл Дмитриев. По его словам, основная масса средств будет инвестирована в региональные проекты. Осуществлять капиталовложения будут более 20 компаний и фондов из разных стран. Например, китайская и корейская инвестиционные корпорации, суверенные фонды Катара и Саудовской Аравии, портовый оператор DP World из ОАЭ и другие, уточнили в пресс-службе РФПИ.

Для того чтобы привлечь иностранцев к российским инфраструктурным проектам, им нужно предложить довольно высокую доходность — порядка 15% годовых, уверен эксперт по управлению капиталом Международного финансового центра Владимир Рожанковский. По его словам, в противном случае им такие проекты неинтересны. Зарубежных инвесторов в России сейчас больше привлекают мероприятия, аналоги которых не могут предложить в других государствах. Например, в сферах производства питьевой воды или переработки нефти и газа. Инвестиции в такие направления востребованы в арабских странах, добавил эксперт.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета в Совете Федерации, говорил о стратегической задаче повысить долю инвестиций в российскую экономику до 25% от ВВП до 2024 года. По оценке Минэкономразвития, в 2017 году этот показатель составил 17,3%. Для увеличения доли капиталовложений необходимо ежегодное ускорение темпов роста инвестиций с нынешних 4% до 6–8%, говорил Антон Силуанов.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал (как российские, так и иностранные) за первую половину 2018 года выросли на 3,2% относительно аналогичного периода 2017 года и составили почти 6 трлн рублей. Однако прямые иностранные вложения в небанковский сектор составили $7,3 млрд, что почти в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($17,5 млрд), свидетельствуют данные ЦБ.

. На приток зарубежного капитала в экономику негативно влияют санкции и постоянный риск их усиления, отметил заместитель директора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, привлекательность проектов снижает сложная геополитическая обстановка. Из-за ее нестабильности большинство иностранцев не готовы вкладываться в проекты со сроком окупаемости свыше пяти лет, добавил экономист. Зарубежные инвесторы сейчас в основном рассматривают вложения на 3–5 лет с прописанной в договоре опцией выхода, добавил Владимир Рожанковский.

Однако средний срок реализации проектов РФПИ составляет 5–7 лет. Но если речь идет о вложениях в инфраструктуру, то длительность возрастает до 10–15 лет, пояснили «Известиям» в пресс-службе фонда.

На фоне сокращения притока иностранных инвестиций в российскую экономику может быть вложено больше средств частных отечественных компаний. Например, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил в правительство проекты на сумму 6 трлн рублей — в рамках дискуссии о совместных инвестициях бизнеса и государства, говорил ранее помощник президента Андрей Белоусов. РФПИ также участвует в проработке этих проектов, в частности, для репатриации капитала, сказали в пресс-службе фонда.

О необходимости увеличения инвестиций в российскую экономику неоднократно говорил и президент Владимир Путин. В послании Федеральному собранию глава государства отмечал, что капиталовложения должны направляться прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности.

Источник: iz.ru