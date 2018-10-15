Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

Бывший грузчик украл сейф, в котором лежали 220 тысяч рублей, из офиса организации, где ранее работал, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. Инцидент произошел 12 октября на ул. Мельничной в Чулыме.

Как выяснили на месте полицейские, в пятницу около 21.00 сторож при обходе здания заметил постороннего мужчину, в руках у которого был сейф и топор. Охранник попытался остановить грабителя, но тому удалось скрыться, рассказали в полицейском ведомстве.

Вскоре полицейскими в Чулымском районе был установлен и задержан подозреваемый в грабеже, им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который раньше работал в этой организации грузчиком.

— Во время обыска у мужчины был найден и изъят топор, а также украденный сейф, и 108 тысяч рублей, — добавили в МВД. — Сейчас полицейские устанавливают место нахождения остальных денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.