ОСАГО дорожает, но остаётся «неудобным» для многих автовладельцев

В 2019 году коридор составит 30% от базовых тарифов, а в 2020-м — 40%. Одновременно планируется отменить несколько коэффициентов, на которые сегодня умножается базовый тариф, и ввести новые.

Так Минфин предлагает на первом этапе отказаться от коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года), а на втором — от регионального коэффициента (с 1 сентября 2020 года). Что касается новых коэффициентов, то при расчёте стоимости ОСАГО планируется учесть сроки пользования транспортным средством и манеру езды водителя.

Рост стоимости страхового полиса никак не упростит взаимоотношения страховщиков с участниками ДТП. Все больше конфликтов между сторонами приходится решать в судах разной инстанции. Для автовладельца это означает возможные дополнительные издержки на автоюриста, на независимую экспертизу, реже на рецензию на экспертизу для суда.

Сегодня растет количество рассматриваемых в судах дел по невыплате страховыми компаниями компенсаций по ОСАГО в полном размере. Случается, что районные суды и суды городские занимают одну позицию, а Верховный суд — другую, но не каждому автовладельцу захочется иметь дело с судами всех инстанций. При этом любая победа автовладельцев в суде должна дисциплинировать страховщиков и сокращать число случаев неправильного определения размера страхового возмещения. Но пока этого не происходит.