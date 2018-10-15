Арест братьев Кокориных их мать назвала «катастрофой всей ее жизни»

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана прокоментировала инцидент с участием ее сыновей, которые произошли 8 октября в Москве.

По словам Кокориной, происходящее для нее стало «катастрофой всей ее жизни». Об этом она заявила в эфире «Первого Канала».

Ранее мать двух братьев рассказала, что не ожидала, что ее дети могут так себя повести.

В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до восьмого декабря Александра и Кирилла Кокориных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Трое мужчин подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц.

По версии следствия, в прошлый понедельник Кокорин и Мамаев устроили драку сначала с водителем ведущей с «Первого Канала», после чего в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Источник: Р-Спорт