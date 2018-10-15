Черную комедию о блокадном Ленинграде назвал кощунством депутат Госдумы

Идея режиссера Алексея Красовского о съемке черной комедии про блокадный Ленинград — это кощунство и позор, считает депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.

Ранее Красовский, известный по фильму «Коллектор», решил снять черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде, сбор средств на картину был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В описании сюжета говорится о том, что 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются «шесть человек и курица, которую некому приготовить», поскольку кухарку у них «забрали из-за тяжелых времен». Сам Красовский, комментируя свой проект, называет его «местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией».

«Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города», — сказал Боярский РИА Новости.

По словам парламентария, появление таких идей говорит об отсутствии у современных авторов чувства ответственности перед аудиторией.

«В стремлении творческого самовыражения часто случаются перегибы, и мы становимся свидетелями появления столь неуместных экспериментов. Надеюсь, что воплотить его в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю все от меня зависящее», — заключил Боярский.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Источник: РИА Новости