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Зеленый свет не гарантирует безопасность на «зебре», объяснили школьникам Бердска

«Минутку безопасности» провели в школе «Пересвет» сотрудники ГИБДД с активистами ЮИД.

15.10.2018 Фото: Областного полка ДПС Нет комментариев
 
Зеленый свет не гарантирует безопасность на «зебре», объяснили школьникам Бердска

Школьникам раздали памятки о поведении на дорогах

С целью предупреждения ДТП с участием пешеходов, а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно с активистами отряда ЮИД бердской школы №10 «Пересвет» провели профилактическую акцию «Минутка безопасности!».

По окончании уроков перед выходом школьников на маршруты «Школа-дом» участники акции провели информационно – разъяснительную с ребятами младших и старших классов. ЮИДовцы и сотрудники ГИБДД рассказали детям и подросткам о причинах ДТП с участием пешеходов, обратили их внимание на сопутствующие осенние факторы: пасмурная или дождливая погода, шапки, капюшоны и зонты, темная одежда, ухудшающие видимость, особенно в темный период времени.

Школьникам напомнили о необходимости быть внимательным и осторожным, строго соблюдать правила перехода проезжей части в зоне пешеходного перехода и при его отсутствии, об использовании светоотражающих элементов на одежде и сумках в темный период времени или недостаточной освещенности.

Практический навык еще раз закрепить школьникам помогли при переходе дороги по расположенному вблизи школы регулируемому пешеходному переходу. При этом акцентировали внимание ребят на том, что зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасность, необходимо убедиться в этом самостоятельно перед выходом на проезжую часть.

Всем участникам дорожного движения вручены листовки-памятки «ПДД – закон жизни на дороге», «Стань заметен, пешеход!», сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.

Организаторы акции уверены, что каждая минута внимания, всестороннего осмотра дороги, ожидания безопасных условий для перехода обеспечит грамотным и дисциплинированным пешеходам безопасность в пути на долгие годы.


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