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Жириновского высмеяли после слов о «закрывающих всю планету» системах ПВО

Глава ЛДПР заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700, поэтому и передала Сирии зенитные ракетные системы С-300.

15.10.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Жириновского высмеяли после слов о закрывающих всю планету системах ПВО
Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700. Так, политик прокомментировал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300.

«С-300 их (США. — Прим. ред.) их теперь заинтересовала. Они ноль внимания обращали — что там какой-то С-300. А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится — С-300 рядом. И любой самолет — не только израильский — любой военный самолет может быть уничтожен. И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — объявил парламентарий.

Зал встретил заявление Жириновского смехом, а ведущий шоу Владимир Соловьев сыронизировал, что политику не следует выдавать все секреты, «а то вдруг он расскажет о страшной системе С-1500».
«Последняя пока С-700. Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — парировал парламентарий.

В России в настоящий момент на вооружении стоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler). Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  2. Аноним

    Жириновский просто свой хлеб отрабатывает. Веселит публику.

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  3. Аноним

    Это же шоу!

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