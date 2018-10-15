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Отказала в поставках РФ субстанции для обезболивающих Британия

По словам гендиректора Московского эндокринного завода Михаила Фонарева, производство таких лекарств по полному циклу в России позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15-20%.

15.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Отказала в поставках РФ субстанции для обезболивающих Британия
Великобритания отказалась поставлять России субстанции для производства обезболивающих лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи, который отмечается во вторую субботу октября.

«Сейчас мы на 100% зависимы от опийных субстанций. То есть все субстанции: морфины, кодеины, тебаины и прочие мы закупаем. Закупаем, в частности, у Испании. Есть еще ряд других стран, но вот Великобритания нам отказалась поставлять», — сказал он.

По словам Фонарева, производство этих лекарств по полному циклу в РФ позволило бы снизить цену на препараты в этом сегменте на 15-20%. «Мы сейчас вынуждены закупать сырье для производства наших анальгетиков в странах, которые активно вводят в отношении нас санкции. И это все может негативно сказаться на обеспечении лекарственной безопасности Российской Федерации», — добавил он.

Для того, чтобы стать независимыми в части производства собственных обезболивающих препаратов, по словам Фонарева, необходимо внести изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», разрешающие культивирование собственных сортов снотворного мака на территории РФ. » Это, в основном, зона черноземья — это небольшой объем, порядка 200 га, но мы этим покроем абсолютно всю потребность РФ, и будем абсолютно импортонезависимы», — отметил он.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Министерство промышленности и торговли РФ ожидает в 2019 году переход на отечественные субстанции для опиоидных препаратов. В интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров говорил о том, что выращивание опийных растений в России потребует 200 га земли в южном регионе, а выращивание опийных растений в России позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями.

ФГУП «Московский эндокринный завод» был основан в 1943 году, находится в ведении Минпромторга России. Завод производит широкую линейку лекарственных препаратов — свыше 80 наименований, включая 60 лекарств, отнесенных к категории жизненно необходимых. В настоящее время реализует программу импортозамещения и организации собственного производства нескольких десятков лекарственных препаратов и активных фармакологических субстанций.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Всё с булочками с маком воевали. :-D Уничтожили целое производство, теперь расхлебывать будут больные люди. :(

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