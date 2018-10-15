КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
продам /обмен
продам /обмен
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в кирпичном доме !!!
Продам большую 1 комнатную квартиру
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году

Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

Арест братьев Кокориных их мать назвала «катастрофой всей ее жизни»

Эвакуировали по автолестнице людей при пожаре в 3-этажке Бердска

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября

В экономику России $40 млрд вложат иностранные компании

Осталось менее 30 книг «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска

Черную комедию о блокадном Ленинграде назвал кощунством депутат Госдумы

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


На 4065 рублей может питаться месяц трудоспособный житель Бердска

За сентябрь минимальный продуктовый набор в Новосибирской области подешевел на 207 рублей. Бердчане по-прежнему налегают на хлеб и макароны.

15.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
 

На 4065 рублей может питаться месяц трудоспособный житель Бердска

Картошка, яйца и молоко — наиболее популярные продукты у новосибирцев

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2018 года составила 4064,81 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 4,9% (с начала года выросла на 0,5%). Об этом сообщил Новосибирскстат в середине октября.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,3%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 15,3%, рыбы – 5,7%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%, яиц – 2%.

В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, рыбы, яиц. Доля молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», месяцем раньше продуктовая корзина жителей региона составляла 4272,05 рубля.

Ранее статистическое ведомство обнародовало данные о величине прожиточного минимума за II квартал 2018 года, которая действительна до конца сентября. По информации Новосибирскстата, величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 942 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11 615; пенсионера – 8770; ребенка – 11 358 рублей.

В расчете на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на питание – 42% (4598 рублей), непродовольственные товары – 25,4% (2773 рубля), оплату услуг – 25,3% (2771 рубль), налоги – 7,3% (800 рублей). В сравнении с I кварталом 2018 года величина прожиточного минимума увеличилась на 193 рубля.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Стоматолога-мошенника судят в Бердске Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

(6) Комментариев

  1. Аноним

    «Ешьте макарошки: уволенная за совет жить нищим на 3,5 тыс. рублей в месяц министр имеет миллионные доходы»

    http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/13/381462-eshte-makaroshki-uvolennaya-za-sovet-zhit-nishhim-na-35-tys-rublej-v-mesyac-ministr-imeet-millionnye-doxody

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Омоним

    Ёжик в зоопарке не может, а житель Бердска может.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. 3лой

    Жители Саратова — круче!!!
    Они могут прожить и на 3,5 тыщи…. :-D

    Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Аноним

    Не стоит забывать, что этот хлеб и макароны из фуражного зерна. Твёрдую пшеницу бердчанин не осилит! :-D :-D :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Аноним

    По факту — да, может.
    Вот только говорить об этом вслух нельзя.
    Одну вот уже уволили…

    Проблема в другом: такой человек, питающийся на 4 тысячи будет себя очень плохо морально и эмоционально ощущать!
    А для счастья нужен смартфон, соц сети, машина и пивасик по вечерам

    Thumb up 0 Thumb down 1

  6. Аноним

    Сами питайтесь на такую сумм су.и!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика