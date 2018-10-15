На 4065 рублей может питаться месяц трудоспособный житель Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2018 года составила 4064,81 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 4,9% (с начала года выросла на 0,5%). Об этом сообщил Новосибирскстат в середине октября.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,3%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 15,3%, рыбы – 5,7%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%, яиц – 2%.

В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, рыбы, яиц. Доля молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», месяцем раньше продуктовая корзина жителей региона составляла 4272,05 рубля.