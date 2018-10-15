На 4065 рублей может питаться месяц трудоспособный житель Бердска

Картошка, яйца и молоко — наиболее популярные продукты у новосибирцев
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2018 года составила 4064,81 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 4,9% (с начала года выросла на 0,5%). Об этом сообщил Новосибирскстат в середине октября.
В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,3%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 15,3%, рыбы – 5,7%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%, яиц – 2%.
В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, рыбы, яиц. Доля молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий снизилась.
Ранее статистическое ведомство обнародовало данные о величине прожиточного минимума за II квартал 2018 года, которая действительна до конца сентября. По информации Новосибирскстата, величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 942 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11 615; пенсионера – 8770; ребенка – 11 358 рублей.
В расчете на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на питание – 42% (4598 рублей), непродовольственные товары – 25,4% (2773 рубля), оплату услуг – 25,3% (2771 рубль), налоги – 7,3% (800 рублей). В сравнении с I кварталом 2018 года величина прожиточного минимума увеличилась на 193 рубля.
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«Ешьте макарошки: уволенная за совет жить нищим на 3,5 тыс. рублей в месяц министр имеет миллионные доходы»
http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/13/381462-eshte-makaroshki-uvolennaya-za-sovet-zhit-nishhim-na-35-tys-rublej-v-mesyac-ministr-imeet-millionnye-doxody
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Ёжик в зоопарке не может, а житель Бердска может.
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Жители Саратова — круче!!!
Они могут прожить и на 3,5 тыщи….
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Не стоит забывать, что этот хлеб и макароны из фуражного зерна. Твёрдую пшеницу бердчанин не осилит!
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По факту — да, может.
Вот только говорить об этом вслух нельзя.
Одну вот уже уволили…
Проблема в другом: такой человек, питающийся на 4 тысячи будет себя очень плохо морально и эмоционально ощущать!
А для счастья нужен смартфон, соц сети, машина и пивасик по вечерам
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Сами питайтесь на такую сумм су.и!!!
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