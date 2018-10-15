Картину из 2000 пазлов собирает за месяц 91-летний житель Бердска

Каждое утро 91-летнего жителя Бердска Василия Безукладникова начинается с того, что он тихонько встает с постели, пробирается на лоджию и принимается за свое любимое увлечение — складывание пазлов. Его супруга Надежда Федоровна немного ворчит для профилактики, мол, сначала нужно позавтракать, сделать необходимые дела, а потом уж собирать картинки. Между тем, именно она и пристрастила супруга к этому хобби четыре года назад. Чуть позже у него появилось еще одно увлечение — сборка лего.

Они вместе ходят в магазин и выбирают новую работу для Василия Харламовича. Картины разные: пейзажи, животные, красивые здания. В общем, выбирают то, что им по душе. Над картиной из 1000 мелких деталек пенсионер трудится две недели. Двухтысячник, по словам Безукладникова, требует в два раза больше времени. Каждый день он посвящает хобби 2-3 часа.

Автор видео Галина Панчева



За меньше чем четыре года Василий Харламович собрал около 30 картин. Часть он подарил родным и близким. Часть украшает стены их с женой дома.

Сами пазлы обходились не так уж дорого, около 500 рублей, в три раза дороже стоила рамка для картины, но Василий Харламович приловчился и сам теперь делает обрамление, с гордостью сообщила Надежда Федоровна.

Другие же работы Василия Безукладникова вызовут полный восторг у малышни. Он еще с большим удовольствием собирает лего. В его коллекции огромный парусный корабль с командой матросов, самолеты, машинки. А еще три кукольных домика с мебелью и жителями.

Увел невесту из под венца

Василий Безукладников уроженец Омской области. В 1944 году его призвали в армию. Но повоевать 18-летнему Васе не пришлось. Сначала он служил в Красноярске, потом в Бийске, затем были и другие места службы, пока не перевели его в штаб Сибирского военного округа. В Новосибирске в 1949 году в одном из увольнений он встретил свою будущую жену.

Судьба девушки оказалась непростой.

— Она сирота. У нее ни отца, ни матери. Мать умерла раньше. А потом отец женился на другой. Их где-то через год, отца и мачеху, молнией убило. Они шли с покоса. Было ясно. И вдруг молния. В них попала и убила наповал. Люди шли за ними и это видели, — вспомнил Василий Харламович.

Когда Василий познакомился с девушкой, он не собирался жениться, но их свела сама судьба.

— Пошел в увольнение и прямиком к ней. А она сидит и плачет, мол, тетка отдает ее замуж, а она не хочет. Я давай думу думать. Ладно, завтра скажу ей результат. Прихожу в воинскую часть и к командиру батальона. Рассказываю ему историю. Он говорит, что даст мне увольнение на три дня. А начальник штаба, такой законник, сказал: никаких, рядовым не разрешено в армии жениться. Командир части все же уговорил его: сделай снисхождение, ему скоро демобилизоваться, пусть человек женится, коли так получается. Прихожу к будущей жене: пошли в ЗАГС. Расписали нас. Хотя поначалу тоже отказывали — месяц срока давали на раздумье. Какой месяц? Я солдат. У меня три дня увольнения. Опять рассказал им свою историю. Зарегистрировали. Когда пришли домой и признались тетке, пыль была до потолка, — со смехом поделился событиями из прошлого Безукладников.

Автор видео Галина Панчева



Вместе с семьей Василий Безукладников приехал в Бердск в 1956 году. Немного поработал в строительном управлении, затем перешел на «Гигант», где и трудился 30 лет до ухода на пенсию. Уже на пенсии он овдовел. Надежда Федоровна, тоже вдова, стала его второй женой. Историю своего знакомства супруги считают необычной и всегда со смехом рассказывают, как встретились более 15 лет назад.

Купидон из брачного агентства

В газете Надежда Федоровна прочла о брачном агентстве. Ей стало интересно, как они там работают с людьми. Позвонила. Ее пригласили на встречу. Пришла и заполнила анкету на трех листах.

— Я человек любопытный, думаю, во что же это все выльется. Сотрудник агентства прочел мою анкету и говорит, что у него для меня уже есть кандидатура. Показывает фотографию мужчины, преподавателя математики. Я отказываюсь. Ведь два преподавателя — это ужас. Я же тоже преподаватель. Учила детей английскому языку. О чем разговаривать: об уроках, школе и детях? Не хочу. Он так на меня удивленно посмотрел. Сказал только, чтобы анкету свою оставила. Прошло время, он мне звонит и говорит, что есть подходящая кандидатура, — поделилась Надежда Федоровна.

Настал черед Василия Харламовича рассказывать свою историю. Его сподвиг отправиться в брачное агентство брат. Аргументировал, незачем энергичному мужчине жить одному. По словам Безукладникова, он противился, говорил, что нет денег, но брат дал ему 500 рублей и сказал, чтобы тот быстрее бежал в агентство. Побежал.

Сотрудник брачного агентства предложил встретиться 70-летней Надежде Федоровне и 75-летнему Василию Харламовичу на их территории. Но Надежда Федоровна отказалась. Сама позвонила кандидату и пригласила на свидание к Городскому дому культуры, предварительно объявив, что встреча будет короткой. Она спешит на уроки. Но здесь женщина немного лукавила. Так ей проще было бы избавиться от кавалера, если бы он ей не понравился.

Они сразу узнали друг друга. Василий Харламович напросился провожать новую знакомую до работы, тогда она преподавала английский в школе №9. По дороге познакомились поближе. На следующий день они встретились. И на прощание Безукладников поцеловал Надежду Федоровну в щечку. Та удивилась, а мужчина улыбнулся и сказал, что они не школьники и незачем им ходить, взявшись за руки. Через несколько дней они уже жили вместе.

Новоиспеченная пара оказалась очень легкой на подъем и через несколько лет переехала жить в деревню. Пожить на земле, вдали от городской суеты была мечтой Надежды Федоровны. Василий Харламович помог ее осуществить. Купили большой дом, обзавелись хозяйством — курами и кроликами.

— Василий Харламович оказался таким хозяйственным мужчиной, — восхищалась супругом Надежда Федоровна.

Впрочем, в селе Тальменка, где обосновались супруги, им обоим не пришлось скучать. Хозяйство, большой участок земли. А Надежда Федоровна так и вовсе вышла на работу. Уговорили в школе учить детей английскому. За четыре года, что они прожили в деревне, «англичанка» и смену себе подготовила — поднатаскала иностранному языку учителя начальных классов.

Три года назад Василий Харламович и Надежда Федоровна вернулись в Бердск. Тяжеловато было уже жить в большом доме да на большом приусадебном участке. В Бердске они продолжают жить полноценной жизнью. И совсем не стариковской. Она посещает театры, выставки. Он совершает ежедневные пешие прогулки не менее трех километров. Иногда вместе гуляют по городу. И еще они много разговаривают. На любые темы, конечно, которые интересны только им двоим. Нередко певунья Надежда Федоровна поет песни для своего избранника, он очень любит их слушать. И совсем не обижается, когда супруг засыпает под звуки ее голоса.