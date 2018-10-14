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Навальный вышел на свободу: «За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал»

Это были первые слова оппозиционера, дважды арестованного за несанкционированные акции протеста.

14.10.2018 Фото: Твиттер Навального 11 коммент.
 
Навальный вышел на свободу: «За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал»

Алексей Навальный на выходе из спецприемника

Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье 14 октября вышел из спецприемника, где он отбывал административный арест в течение 50 дней. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Дождь» передает, что Навальный после выхода из спецприемника поблагодарил всех за поддержку. «Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой», — сказал он.

«Даже неожиданно не видеть моих друзей полицейских. (…) Все очень хорошо, спасибо большое. Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой. Но я хочу в первую очередь сказать спасибо большое всем, кто поддерживал. Передать огромный привет тем, кто до сих пор в регионах находится под арестом, сказать большое спасибо всем, кто участвовал в наших акциях. Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что этими арестами — вещью, конечно, неприятной — нас можно запугать или остановить, то это конечно не так. Спасибо большое, теперь я очень сильно, очень сильно хочу оказаться дома», — были первые слова Навального на свободе.

Напомним, 27 августа Навального арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей», которая состоялась в январе этого года. Его приговорили к административному аресту за нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Навальный вышел из спецприемника 24 сентября, но тут же снова задержали. В тот же день его приговорили к 20 суткам административного ареста за действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).


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(11) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ждём новых разоблачений и новых фильмов,Может про нашу горку за 7500000 руб напишут :-D

    Thumb up 11 Thumb down 10

    • Аноним

      верный последователь Навального — сразу видно.
      5 млн на асфальт, бордюры, парковки, и газоны.
      горки даже в планах не было: голубев за свои деньги поставил.
      а вам все бы переиначить и извратить чтобы повозмущаться!
      противно :-!

      Thumb up 8 Thumb down 9

  2. Аноним

    по сути: если верить оппозиционерам, то деградация прям каждый день.
    вот только за 18 лет и квартирами город оброс, и магазинами, и ТЦ и авто.
    разве это деградация?
    хотя если деградацией считать обретение собственного благополучия, то да, прям бешеными темпами

    Thumb up 6 Thumb down 6

    • Новый мэр

      Вы ещё забыли добавить церкви,количество долларовых миллионеров,численность чиновников. возраст пенсионный.цены на гсм и жкх. Всё это за 18 лет выросло, безусловно. Ещё любимый аргумент путинофилов, это количество сортов колбасы в магазине, но это скорее заслуга хим промышленности

      Thumb up 4 Thumb down 7

  3. Егор

    А как назвать другим словом (если не деградация) недавние события, когда коммунисту в хакассии отказали в регистрации за то, что название кпрф было написано не в том, каком принято, порядке слов? Ну давайте назовем это дебилизмом! Что то изменится? Примеры можно продолжать… :-D :-D Ну а пенсионное ограбление мы вообще никогда не забудем путину. Можете не сомневаться. :(

    Thumb up 4 Thumb down 5

  4. Аноним

    Куча антисоциальных реформ (повышения пенсионного возраста и НДС, конфискации пенсионных накоплений, монетизации льгот, увеличения акцизов, НДПИ и капремонтов, налоговых манёвров в нефтяной отрасли, «бюджетного правила», введения Платона, кадастра и новых сборов)….
    В СМИ сообщают, что:
    — треть населения имеют доходы ниже 17 тыс руб
    — самая распространённая (модальная зарплата) не превышает 18 тыс руб
    — 40% россиян не хватает денег на еду и одежду (доходы ниже 10 долл в сутки, что соответствует слаборазвитым странам Африки)
    — 21 млн россиян официально за чертой бедности (реально 50-70 млн человек)
    — 72% населения не могут сберегать и откладывать на «чёрный день» из-за крайне низких зарплат и растущих цен на товары и услуги первой необходимости
    — 83% не могут позволить себе приобрести бытовую технику без кредита (банально нет денег)
    — у 33% граждан вообще нет никаких сбережений — находятся на грани выживания
    — задолженность населения перед банками превысила 14,5 трлн руб, увеличившись более чем в 4 раза с 2008г..
    При этом кремлевские чиновники не стесняются предложить питаться людям на 3,5 тыс …
    а провалы разведки, падение ракет, отжатие у РПЦ украинского отделения и прочие внешнеполитические «успехи» — это уже оформление картинки с внешней стороны….Не сторонник Навального, но это уже переход деградации во что то иное..
    Как говорится, количество переходит в качество….
    Только здесь куча косяков переходит в уверенный апокалипсис….. :-!

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