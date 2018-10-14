Навальный вышел на свободу: «За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал»

Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье 14 октября вышел из спецприемника, где он отбывал административный арест в течение 50 дней. Об этом он сообщил в своем твиттере.
«Дождь» передает, что Навальный после выхода из спецприемника поблагодарил всех за поддержку. «Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой», — сказал он.
«Даже неожиданно не видеть моих друзей полицейских. (…) Все очень хорошо, спасибо большое. Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой. Но я хочу в первую очередь сказать спасибо большое всем, кто поддерживал. Передать огромный привет тем, кто до сих пор в регионах находится под арестом, сказать большое спасибо всем, кто участвовал в наших акциях. Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что этими арестами — вещью, конечно, неприятной — нас можно запугать или остановить, то это конечно не так. Спасибо большое, теперь я очень сильно, очень сильно хочу оказаться дома», — были первые слова Навального на свободе.
Напомним, 27 августа Навального арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей», которая состоялась в январе этого года. Его приговорили к административному аресту за нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Навальный вышел из спецприемника 24 сентября, но тут же снова задержали. В тот же день его приговорили к 20 суткам административного ареста за действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).
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Ждём новых разоблачений и новых фильмов,Может про нашу горку за 7500000 руб напишут
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верный последователь Навального — сразу видно.
5 млн на асфальт, бордюры, парковки, и газоны.
горки даже в планах не было: голубев за свои деньги поставил.
а вам все бы переиначить и извратить чтобы повозмущаться!
противно
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«Голубев за свои деньги» — уже похоже на анекдот
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«5 млн на асфальт, бордюры, парковки, и газоны.
горки даже в планах не было: голубев за свои деньги поставил»
Всё верно так и написали Голубев 2500000 руб своих вложил и горку показал
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Пусть он сам с ней покатается, коль в детстве не накатался!
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по сути: если верить оппозиционерам, то деградация прям каждый день.
вот только за 18 лет и квартирами город оброс, и магазинами, и ТЦ и авто.
разве это деградация?
хотя если деградацией считать обретение собственного благополучия, то да, прям бешеными темпами
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Вы ещё забыли добавить церкви,количество долларовых миллионеров,численность чиновников. возраст пенсионный.цены на гсм и жкх. Всё это за 18 лет выросло, безусловно. Ещё любимый аргумент путинофилов, это количество сортов колбасы в магазине, но это скорее заслуга хим промышленности
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А как назвать другим словом (если не деградация) недавние события, когда коммунисту в хакассии отказали в регистрации за то, что название кпрф было написано не в том, каком принято, порядке слов? Ну давайте назовем это дебилизмом! Что то изменится? Примеры можно продолжать… Ну а пенсионное ограбление мы вообще никогда не забудем путину. Можете не сомневаться.
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Куча антисоциальных реформ (повышения пенсионного возраста и НДС, конфискации пенсионных накоплений, монетизации льгот, увеличения акцизов, НДПИ и капремонтов, налоговых манёвров в нефтяной отрасли, «бюджетного правила», введения Платона, кадастра и новых сборов)….
В СМИ сообщают, что:
— треть населения имеют доходы ниже 17 тыс руб
— самая распространённая (модальная зарплата) не превышает 18 тыс руб
— 40% россиян не хватает денег на еду и одежду (доходы ниже 10 долл в сутки, что соответствует слаборазвитым странам Африки)
— 21 млн россиян официально за чертой бедности (реально 50-70 млн человек)
— 72% населения не могут сберегать и откладывать на «чёрный день» из-за крайне низких зарплат и растущих цен на товары и услуги первой необходимости
— 83% не могут позволить себе приобрести бытовую технику без кредита (банально нет денег)
— у 33% граждан вообще нет никаких сбережений — находятся на грани выживания
— задолженность населения перед банками превысила 14,5 трлн руб, увеличившись более чем в 4 раза с 2008г..
При этом кремлевские чиновники не стесняются предложить питаться людям на 3,5 тыс …
а провалы разведки, падение ракет, отжатие у РПЦ украинского отделения и прочие внешнеполитические «успехи» — это уже оформление картинки с внешней стороны….Не сторонник Навального, но это уже переход деградации во что то иное..
Как говорится, количество переходит в качество….
Только здесь куча косяков переходит в уверенный апокалипсис…..
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Глубоко без разницы о чем вы здесь пишете.
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Самое главное что тренд в социалке позитивный и страна однозначно выбирается из ям 90х. Остальное — информационный шум.
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