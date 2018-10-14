Навальный вышел на свободу: «За те 50 дней, что я сидел, этот режим окончательно деградировал»

Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье 14 октября вышел из спецприемника, где он отбывал административный арест в течение 50 дней. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Дождь» передает, что Навальный после выхода из спецприемника поблагодарил всех за поддержку. «Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой», — сказал он.

«Даже неожиданно не видеть моих друзей полицейских. (…) Все очень хорошо, спасибо большое. Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой. Но я хочу в первую очередь сказать спасибо большое всем, кто поддерживал. Передать огромный привет тем, кто до сих пор в регионах находится под арестом, сказать большое спасибо всем, кто участвовал в наших акциях. Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что этими арестами — вещью, конечно, неприятной — нас можно запугать или остановить, то это конечно не так. Спасибо большое, теперь я очень сильно, очень сильно хочу оказаться дома», — были первые слова Навального на свободе.

Напомним, 27 августа Навального арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей», которая состоялась в январе этого года. Его приговорили к административному аресту за нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Навальный вышел из спецприемника 24 сентября, но тут же снова задержали. В тот же день его приговорили к 20 суткам административного ареста за действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).