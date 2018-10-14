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конфликтология

Более ста пенсионеров начнут обучаться конфликтологии и разумному долголетию на Народном факультете НГТУ 15 октября 15 октября начинается обучение для пенсионеров на Народном факультете Новосибирского государственного технического университета. В первом занятии примут участие новые студенты, а также выпускники Народного факультета прошлых лет, которые выступят с приветственным концертом. Всего в открытии примет участие около 150 пенсионеров. […]

14.10.2018 Нет комментариев
 
Более ста пенсионеров начнут обучаться конфликтологии и разумному долголетию на Народном факультете НГТУ 15 октября
15 октября начинается обучение для пенсионеров на Народном факультете Новосибирского государственного технического университета. В первом занятии примут участие новые студенты, а также выпускники Народного факультета прошлых лет, которые выступят с приветственным концертом. Всего в открытии примет участие около 150 пенсионеров.

Народный факультет был создан в октябре 2002 года по инициативе ректора НГТУ профессора А.С. Вострикова и при активном содействии Ассоциации выпускников НГТУ—НЭТИ. Работу Народного факультета финансирует Ассоциация.

Курс обучения пенсионеров на Народном факультете состоит из 3 семестров, длится 7 месяцев с октября по май: лекции — октябрь, ноябрь, декабрь, март, апрель, а практические занятия (изучение компьютерной грамотности) проходят в январе и феврале.

Учебный план включает в себя следующие предметы: основы компьютерной грамотности, основы геронтологии, основы православной культуры, основы возрастной психологии и конфликтологии, основы экологических знаний, культура речи, основы наследственного права, мода и элегантный возраст, ландшафтный дизайн, основы управления личными финансами, социальная эксклюзия пожилых людей, разумное долголетие.

В настоящее время для слушателей Народного факультета выпущено несколько методических пособий: «Основы компьютерной грамотности», «Основы геронтологии», «Основы экологических знаний», «Ландшафтный дизайн» (с приложением) и др.

Основное обучение пенсионеров сопровождается активной внеучебной работой: совместное проведение праздников, поэтические встречи, коллективное посещение театров и выставок, проведение первенства по боулингу, посещение аквапарка, посещение концертов студенческих коллективов в Центре культуры НГТУ, организация экскурсий по Новосибирску и области.

Лекции и практические занятия проходят два раза в неделю по 4 часа после обеда. Программа занятий составляется с учетом интересов людей пенсионного возраста.

Ежегодный набор слушателей — 130 человек. Конкурс на поступление составляет от двух до трех человек на место. Выпускники НЭТИ зачисляются вне конкурса.

В открытии очередного учебного года примет Нина Викторовна Савченко. Она закончила Народный факультет НГТУ в 2015 году. Во время учебы Нина Викторовна организовала инициативную группу, которая на добровольческой основе до настоящего времени помогает пенсионерам активно участвовать в общественной жизни Новосибирска. В начале октября Нина Александровна представляла Новосибирскую область на III Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев «Молоды душой» в Уфе.

Место проведения: конференц-зал 1 корпуса НГТУ, начало в 15:00. Запись на Народный факультет НГТУ осуществляется ежегодно 1 апреля с 9:00 до 18:00 по телефону 346-56-09 или в офисе

Информация для СМИ:

Юрий Лобанов, пресс-секретарь, +7-923-143-50-65, is@nstu.ru

Управление информационной политики
Новосибирский государственный технический университет
(http://www.nstu.ru)


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