А не заметили, что новью не было света? или если в кране нет воды, чем это грозит?

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ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ…

Воскресенье 14 октября, 7.40. Проспал потому что какой-то придурок сигналил во дворе, чтобы поздравить наверное свою девушку. А может и не свою….Потому, как не дождавшись угнал в утро отчаянно сигналя от обиды (где были гибдедешники?). Однако дело не в том… В кране не было воды! Не горячей, не холодной! Ладно бы из-за вчерашнего урагана, потому как насосная в целом зависит от электричества. Так нет электричество есть… Звоню в диспетчерскую УК(2-05-32).

— А вы не заметили, что не было электричества ночью?

(Мне больше ночью делать нечего, только фиксировать подачу электроэнергии!)

— Уже звонили из соседнего дома! В 7.30. Аварийная бригада приедет позже. У них пересменка.(???)

Умылся по опыту прошлой жизни из бутылки. Хорошо запас есть всегда. Прошло 30 минут, из крана хрипел воздух. Набираю диспетчерскую КБУ.

— Едут! Вы думаете одни без воды сидите?

Поясню читателям, (кому это интересно). При отключении электроэнергии насосы подающие воду (горячую-холодную) в многоэтажные дома соответственно останавливаются. Даже если свет в доме просто «моргнёт». Но при включении насосы сами не включаются, хотя должны. Так в наших домах с этим проблем не было лет десять. Насосы включались «автоматически». Однако ничто в этом мире не вечно…

Теперь же после звонка диспетчера УК, которому позвонит кто-то из жителей, (если позвонит!) он перезванивает диспетчеру (5-05-17) КБУ. Тот приняв звонок отправляет дежурную бригаду, для того чтобы «нажать кнопку» на насосе. А если никто не позвонит? А если у дежурной бригады сломается машина?

Такая ситуация в нашем районе началась с апреля этого года. Вначале «недогрев» воды. И теперь периодическое «вышибание» насоса.

Кстати, при повторном звонке диспетчеру КБУ (в 9.20) я поинтересовался наличием «дежурного администратора». Оказалось такового нет!

Так вот и живём в 21 веке, где бытовые услуги зависят от пальца, нажимающего кнопку.

Прим: Чем грозит отсутствие воды.

… забитая канализация!

… не дай Бог пожар!

… обезвоживание организма с похмелья!

… семейное благополучие! Не помытая посуда после романтического ужина с любовницей (к примеру!)

… опоздание на работу!

… увольнение, в связи с опозданием на работу!

(не во всякую организацию можно прийти с немытой головой и с нечищеными зубами)

…и пр.

