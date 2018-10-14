Авиаудар по Сирии с применением белого фосфора опровергает Пентагон

Коалиция США не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам, заявил представитель Пентагона.

В оборонном ведомстве сообщили, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях».

«Тем не менее, каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны», — отметил собеседник агентства.

Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на местные источники, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. По данным гостелеканала Ikhbariya, удар привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. Американская коалиция не в первый раз использует запрещенные боеприпасы в Сирии.

В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что два американских самолета F-15 нанесли удары по Хаджину фосфорными снарядами. Нападение привело к сильным пожарам.

В Пентагоне тогда утверждали, что у них якобы нет на вооружении боеприпасов с белым фосфором.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения. Их использование запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Применение таких боеприпасов приводит к возникновению пожаров. Кроме того, в огне образуются ядовитые газы, которые являются дополнительным поражающим фактором.

Источник: РИА Новости