Авиаудар по Сирии с применением белого фосфора опровергает Пентагон

Пентагон опроверг данные о применении запрещенных боеприпасов в Сирии
Коалиция США не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам, заявил представитель Пентагона.
В оборонном ведомстве сообщили, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях».
«Тем не менее, каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны», — отметил собеседник агентства.
Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на местные источники, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. По данным гостелеканала Ikhbariya, удар привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. Американская коалиция не в первый раз использует запрещенные боеприпасы в Сирии.
В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что два американских самолета F-15 нанесли удары по Хаджину фосфорными снарядами. Нападение привело к сильным пожарам.
В Пентагоне тогда утверждали, что у них якобы нет на вооружении боеприпасов с белым фосфором.
Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения. Их использование запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Применение таких боеприпасов приводит к возникновению пожаров. Кроме того, в огне образуются ядовитые газы, которые являются дополнительным поражающим фактором.
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