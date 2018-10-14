КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2-ю в самом центре в кирпичном доме !!!
Продам большую 1 комнатную квартиру
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 2-х пер.Белокаменный 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ешьте макарошки: уволенная за совет жить нищим на 3,5 тыс. рублей в месяц министр имеет миллионные доходы

Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

Разбился насмерть выпавший из окна 8 этажа 3-летний ребенок в Новосибирске

Подожгли траву на пустыре возле строящегося детсада в Южном микрорайоне Бердска

Скандал устроили вице-губернатору из-за новой горки на презентации двора в Бердске

В отставку после слов о прожиточном минимуме в 3500 рублей отправили министра в Саратове

Пьяные бомжи спят на выброшенных на улицу вещах из пустующей муниципальной квартиры в Бердске

За подсыпку грязью дорожных ям «по шапке» получил рабочий муниципальной службы в Бердске

Заплатить за соседа-должника предлагают собственникам квартир

Оказывается, пиво полезно

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Авиаудар по Сирии с применением белого фосфора опровергает Пентагон

По данным гостелеканала Ikhbariya, удар привел к жертвам и раненым среди мирных жителей.

14.10.2018 Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride Нет комментариев
 
Авиаудар по Сирии с применением белого фосфора опровергает Пентагон

Пентагон опроверг данные о применении запрещенных боеприпасов в Сирии

Коалиция США не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам, заявил представитель Пентагона.

В оборонном ведомстве сообщили, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях».

«Тем не менее, каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны», — отметил собеседник агентства.

Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на местные источники, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. По данным гостелеканала Ikhbariya, удар привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. Американская коалиция не в первый раз использует запрещенные боеприпасы в Сирии.

В начале сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что два американских самолета F-15 нанесли удары по Хаджину фосфорными снарядами. Нападение привело к сильным пожарам.

В Пентагоне тогда утверждали, что у них якобы нет на вооружении боеприпасов с белым фосфором.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения. Их использование запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Применение таких боеприпасов приводит к возникновению пожаров. Кроме того, в огне образуются ядовитые газы, которые являются дополнительным поражающим фактором.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Авиаудар по Сирии с применением белого фосфора опровергает Пентагон Фото: потерялся рыжий котенок Последствия урагана в Бердске: вот такой вот субботник

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика