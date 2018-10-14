Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

А, может, у вас есть змея? Или минисвинки? В декабре в газете выйдет фотомарафон с вашим любимым животным. Кстати, на фото вы может быть рядом с ним!
Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим питомцам и это не только кошки и собаки, но черепашки, птички, жучки, змейки, хамелеоны, декоративные свинки…. Кто еще живет рядом с вами? Поделитесь! Надеемся, что ваш любимец позволит вам сфотографировать вас рядом с ним?! И весь наш Бердск увидит вашу гордость – мудрого кота, преданного дворнягу, певунью птаху или молчаливую золотую рыбку.
Фотомарафон выйдет в газете в период с середины до конца декабря.
Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой питомец». Подпишите кличку животного, рептилии и т.д. и по желанию – свои имя и фамилию.
Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
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