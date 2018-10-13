Ешьте макарошки: уволенная за совет жить нищим на 3,5 тыс. рублей в месяц министр имеет миллионные доходы

Готовая прожить на 3,5 тысячи рублей министр оказалась миллионершей
Доходы главы министерства труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенной в пятницу после слов о величине прожиточного минимума, за 2017 год вырос почти на треть — до 2,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствует ее декларация, опубликованная на сайте областного правительства, пишет РИА Новости.
Согласно документу, в 2016 году доход экс-министра составил 1,75 миллиона рублей. В собственности имелись жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 «квадратов», а также квартира площадью около 32 квадратных метров.
В 2017 году квартиры в собственности Соколовой уже не было, остальная недвижимость сохранилась.
Прожить на три с половиной тысячи
Ранее в сервисе Youtube появилось видео, на котором Соколова спорит с депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко в здании регионального парламента. Предметом дискуссии стал прожиточный минимум: чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Сама Соколова на эту сумму жить не захотела, так как ей не позволяет «статус». Однако она заявила, что могла бы составить на прожиточный минимум «диетическое и сбалансированное» меню.
В пресс-службе губернатора области заявили РИА Новости, что после высказываний министра Соколову отправили в отставку. Ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве региона уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.
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Ну, уволили — завтра в пенсионный фонд или фонд инноваций на ту же зарплату поставят. Вся система такая — вот гарант конституции не спешит себе харакири сделать ( пенсионная реформа в прямом противоречии с конституцией)
Надо гаранту — звание героя присвоить
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КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБ У ЭТОЙ МАДАМ- УМНИЦЕ ЗАРПЛАТА БЫЛА 3500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
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Эту уволили. нр другие то думают так же…!
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