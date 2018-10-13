Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

13 октября около 17.00 жители Бердска ощутили сильные порывы ветра, который поднял в воздух листву и мусор. Ветер повали остановку «Боровая», сбивает с ног пешеходов, срывает ветки деревьев, вырвал два дерева, обрывает вывески с фасадов.
По словам начальника УГЗ Василия Пономарева, есть незначительные отключения электроэнергии, но энергетики быстро устраняют проблемы. «Аховой» ситуации в Бердске из-за шторма пока нет.
Как сообщают жители Микрорайона, периодически помигивает свет. По центральной улице Ленина отключены светофоры.
Шторм ненадолго разорвал облака и в небе показалась радуга. МЧС разослал предупреждение о приближающемся резком ухудшении погоды.
Радуга на мгновение озарила Бердск
На удивление, на Обском море и Бердском заливе практически не наблюдается рыбаков.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в конце дня 13 октября и ночью 14 октября по центральным и восточным районам области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 28 м/с. Похолодание. В отдельных районах установление временного снежного покрова.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).
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«Радуга на мгновение озарила Бердск»
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Вообще-то озарило солнце! А радуга лишь следствие преломления солнечных лучей в каплях дождя…
6 2
За остановку немешало принимающих объект за я… вздремнуть!
4 0
А клён всё лето в таком положении…
4 0