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Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

МЧС: в конце дня 13 октября и ночью 14 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 28 м/с. Похолодание.

13.10.2018 3 коммент.
 
Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

На Боровой ветер повалил остановку

13 октября около 17.00 жители Бердска ощутили сильные порывы ветра, который поднял в воздух листву и мусор. Ветер повали остановку «Боровая», сбивает с ног пешеходов, срывает ветки деревьев, вырвал два дерева, обрывает вывески с фасадов.

По словам начальника УГЗ Василия Пономарева, есть незначительные отключения электроэнергии, но энергетики быстро устраняют проблемы. «Аховой» ситуации в Бердске из-за шторма пока нет.

Как сообщают жители Микрорайона, периодически помигивает свет. По центральной улице Ленина отключены светофоры.

Шторм ненадолго разорвал облака и в небе показалась радуга. МЧС разослал предупреждение о приближающемся резком ухудшении погоды.

Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

Радуга на мгновение озарила Бердск

На удивление, на Обском море и Бердском заливе практически не наблюдается рыбаков.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в конце дня 13 октября и ночью 14 октября по центральным и восточным районам области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 28 м/с. Похолодание. В отдельных районах установление временного снежного покрова.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Радуга на мгновение озарила Бердск»
    —————————————————————
    Вообще-то озарило солнце! А радуга лишь следствие преломления солнечных лучей в каплях дождя…

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    За остановку немешало принимающих объект за я… вздремнуть!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    А клён всё лето в таком положении…

    Thumb up 4 Thumb down 0

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