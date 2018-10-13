Шторм вырывает остановки и сбивает с ног жителей Бердска

13 октября около 17.00 жители Бердска ощутили сильные порывы ветра, который поднял в воздух листву и мусор. Ветер повали остановку «Боровая», сбивает с ног пешеходов, срывает ветки деревьев, вырвал два дерева, обрывает вывески с фасадов.

По словам начальника УГЗ Василия Пономарева, есть незначительные отключения электроэнергии, но энергетики быстро устраняют проблемы. «Аховой» ситуации в Бердске из-за шторма пока нет.

Как сообщают жители Микрорайона, периодически помигивает свет. По центральной улице Ленина отключены светофоры.

Шторм ненадолго разорвал облака и в небе показалась радуга. МЧС разослал предупреждение о приближающемся резком ухудшении погоды.

На удивление, на Обском море и Бердском заливе практически не наблюдается рыбаков.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в конце дня 13 октября и ночью 14 октября по центральным и восточным районам области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 28 м/с. Похолодание. В отдельных районах установление временного снежного покрова.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).