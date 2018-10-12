Скандал устроили вице-губернатору из-за новой горки на презентации двора в Бердске

Торжественное открытие благоустроенного двора дома №1 по улице Горького и дома № 50А по улице Вокзальной началось с нареканий со стороны жительницы дома. Под горячую руку попались вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмко и бизнесмен Виктор Голубев, который лично вложил в благоустройство детского двора крупную сумму.

Бердчанка эмоционально указывала не недочеты установленной детской горки. По ее мнению горка установлена слишком высоко. Из-за этого ребятишки не могут с нее скатится, так как упираются ногами в щебенку. К спору присоединилась и другая жительница дома.

-Горка установлена высоко. Дети не могут с нее скатиться. Почему это так сделано? Почему детская площадка засыпана вот таким материалом? Дети задыхаются этой пылью. Мы беспокоимся за здоровье своих детей, — вторили бердчанки.

Видео Марины волковой



-Это не мы придумали, это СанПин. Если захотите, то можно крошкой резиновой покрыть площадку, хоть травку посейте. Кто вам не дает то? Почему-то я два 2,5 миллиона вложил сюда для вас. Почему вы ко мне-то сразу не подошли? Скажите мне, что я плохо сделал. Здесь все сделано правильно. Может мы насыпали чуть больше щебенки, и дети ее ногами выбили. Но что делать? Сделаем ниже, какая проблема? — уверил бизнесмен Виктор Голубев.

-То есть вы хотите, чтобы мы травку сеяли? Вот вам не обидно? Дети не катаются с этой горки. Ее нужно ставить выше, — настаивала бердчанка.

-Ну поставьте!Кто же против? Мужиков здесь много! Жители должны участвовать в процессе. Вместе с вами мы это и сделаем, — констатировал бизнесмен.

Видео Марины Волковой



Не выдержав неуместной критики, в полемику с жительницей многоквартирника вступил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмко:

-Вам же предложили сделать все вместе. Это совместный проект для людей делается, чтобы все в нем принимали участие. Не только для тех, кто деньги закладывает. Нужно участвовать в процессе, а не просто делать замечания. Вот о чем просьба.

Точку в споре поставил глава Бердска Евгений Шестернин уверив, что общими силами пожелания жителей двух многоквартирников будут реализованы.

Уже в торжественной обстановке вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмко, глава Бердска Евгений Шестернин, спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов и бизнесмен Бердска Виктор Голубев поздравили жителей с новым двором.

-После того как построили, нужно двор содержать. Это всегда важно. В одночасье ничего не сделаешь. Люди начинают искать проблемные вещи, но хотелось бы, чтобы жители сами принимали участие в содержании двора. Это не до конца завершенный объект, он требует времени, ухода. Это только начало большого трудового пути, — подчеркнул Евгений Шестерин.- Два года тому назад мы восстанавливали хоккейную коробку здесь. А вообще в этом году мы отмечаем 100-летие Комсомола. Вот на этой хоккейной коробке проходили соревнования ЦК Комсомола «Золотая шайба». Все происходит не случайно. Спасибо вам всем за поддержку, за настойчивость, за идею.

Видео Марины Волковой



В этом году 7 дворовых территорий в Бердске благоустроили в рамках программы « Комфортная городская среда». Во дворе дома №2 по улице Лунной, жителям дома удалось соединить программы « Комфортная городская среда» и «Безопасные городские дороги».

Делегация чиновников из Новосибирска отметила, что жители дворов дома № 2 по улице Лунной и дома № 20 микрорайона Северного проделали большую работу.

-Вы большие молодцы, — похвалил бердчан Сергей Сёмко.

Презентация благоустроенной дворовой территории дома №1 по улице Горького и дома № 50А по улице Вокзальной в этом году стали завершающим аккордом в реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». На благоустройство центрального двора Бердска из бюджета Новосибирской области выделили 5 миллионов рублей. Еще 2,5 добавил бизнесмен Голубев.

В следующем году благоустроят еще 10 бердских дворов. Евгений Шестернин подчеркнул, что украшать и создавать благоустройство города необходимо своими руками.

-Беречь это мы должны с вами и наши дети. Это все зависит от того, как мы это преподнесем, — отметил мэр Бердска.

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин присоединился к словам Шестернина и попросил жителей беречь лавочки и урны.

-Второй год реализуется программа «Комфортная городская среда в стране. Город Бердск тоже находится на карте этого проекта. Уже немало работы в рамках проекта проделано. Впереди много интересных событий. По итогом голосования выиграла Центральный городской парк. Впереди не один год большой работы. Ключевая идея проекта — это участие жителей, их неравнодушные к тому, что происходит, — отметил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

С поздравлениями выступил и бизнесмен Голубев. Он как и многие чиновники отметил, что теперь осталось дело за жителями домов. Необходимо сохранить то, что построено.

видео Марины Волковой



-Меня многие здесь знают. Я этот дом построил и в нем жил. Я вас всех поздравляю с одним из самых лучших городков нашего города. Здесь есть то, что необходимо всем жителям. Сегодня одна женщина напала и начала предъявлять претензии. Я хочу сказать вам одно: мы это сделали для вас, сохраните нашу работу. Не критикуйте, а сохраняйте. Будьте благодарны. Для вашего квартала вложили больше, чем для других, — подчеркнул Виктор Голубев.

Чиновники наградили старших по домам благодарственными письмами и вручили жителям фирменные таблички с адресами домов.