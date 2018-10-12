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Выбросили вещи на улицу из пустующей 6 лет муниципальной квартиры в Бердске

В квартире администрация начала делать ремонт и избавилась от вещей умершего хозяина. Их облюбовали местные пьяницы, устроив ночлежку.(ВИДЕО)

12.10.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
 

Выбросили вещи на улицу из пустующей 6 лет муниципальной квартиры в Бердске

Никому не нужные вещи обещали вывезти на свалку

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились читатели с просьбой разобраться в странной ситуации: во дворе дома №11/1 на ул. 2-й Заводской разбросаны вещи, а на них спит человек.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» продавец Оксана Тарабрина из местного магазина, в поселке Боровом «алкаши давно облюбовали пространство»: один спать приходит, потом другой. Проспятся и отправляются по своим делам. Зимой из-за холода спят помаленьку, а летом постоянно, на каждом углу на травке отдыхают.

Диваны и одежду, по словам Оксаны, выкинули с балкона из «административной квартиры» и сказали, что их потом уберут. Якобы кто-то будет туда заселяться. А алкоголики на разбросанных вещах устроили ночлежку.

Автор видео Елена Белоусова

Расположившись на остатках выброшенного дивана, положив под голову подушку и прикрыв тело стеганым одеялом, мужчина мирно спит. Несколько минут сотрудник магазина пыталась разбудить человека, но он никак не реагировал. Ощущается ярко выраженный запах перегара.

Автор видео Елена Белоусова

Старшая по дому №11/1 по ул. 2-й Заводской Елена Ситникова рассказала о том, что муниципальная квартира давно стоит бесхозная: человек живший здесь умер еще шесть лет назад. Ситниковой пообещали, что отремонтируют пустующее жилище. 11 октября администрация прислала туда работников, они вытащили вещи и сказали, что подгонят машину и все уберут.

— Кому-то мешают эти вещи, сегодня они их не вывезли, но в понедельник точно вывезут. Мне этот тоже бардак не надо. Я сейчас позвоню тем, кто должен убрать, — заверила Елена Геннадьевна.

Она возмущена тем, в квартиру много лет никого не вселяют, хотя местному дворник негде жить, могли бы ему дать служебное жилье — будет работать, платить за комнату и ухаживать за ней.

— Я выходила на директоров управляющих компаний, а потом написала сама заявление в администрацию. И вот чиновники все-таки соизволили — сделают ремонт в этой комнате, — рассказала старшая по дому.

Выбросили вещи на улицу из пустующей 6 лет муниципальной квартиры в Бердске

А пока на выброшенных вещах отдыхают местные жители


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