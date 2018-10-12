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В отставку после слов о прожиточном минимуме в 3500 рублей отправили министра в Саратове

Саратовский губернатор Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей».(ВИДЕО)

12.10.2018 Фото: Администрации Саратовской области 3 коммент.
 
В отставку после слов о прожиточном минимуме в 3500 рублей отправили министра в Саратове

Министер занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова

Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку после высказываний о прожиточном минимуме. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Ранее на ютьюбе появилось видео с записью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц. Чиновница выразила мнение, что 3500 рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутат вызвал чиновницу на «потребительскую дуэль», предложив ей самой попробовать прожить на такие деньги.

Саратовский губернатор Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей».

«К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заключил он.

Прожиточный минимум — стоимость условной потребительской корзины, минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения определенного уровня жизни. В России годовая потребительская корзина состоит из 100 килограммов картофеля, 126,5 килограмма хлеба, макарон и крупы, 60 килограммов фруктов, 58 килограммов мяса, 210 яиц и других наименований. Помимо продуктов, в нее входят промтовары и коммунальные платежи. Показатель рассчитывается отдельно по каждому региону.

Прожиточный минимум в Саратовской области во втором квартале 2018 года составляет 8707 рублей на душу населения, 7176 рублей для пенсионеров, 9354 рубля — для трудоспособного населения, 9022 рубля — для детей.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. В.Шапран

    ну вот, сказала одна министерша честно что думает (и что думают её коллеги по вертикали власти) — а её за честность в отставку
    *CRAZY* :-D

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  2. Вит

    Ну, даже не удивила эта «слуга» народа отношением к «подданым», которые и кормили эту гниду. Таких — сотни тысяч на Россию. Только спалилась овца по-глупому. «Макарошки», епт.. Щас и пристроить-то дуру старые кореши побоятся — мало ли чё.. Да и думаю, шесть лет на саратовских «хлебах» — она и внуков обеспечила. Жизнь её правда, закончится в забвении. Скорей всего, она рванёт куда-нить на запасную виллу. Если «кислород» не перекроют.

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