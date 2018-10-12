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78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века

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78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века

В том числе ПО «Вега», бывший радиозавод в Бердске, тракторный завод в Рубцовске… Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда. (СПИСОК УБИТЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

12.10.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 12 коммент.
 
78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века

Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)

Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда, пишут Новые известия.

Бурное обсуждение в социальных сетях причин очередного «космического провала» побудило блогеров вспомнить все потери России за последние 20 лет. Исчерпывающий список таковых с саркастичным заголовком «Достижения» представила блогер Вероника Марусева:

Достижения
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2010)
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Ирбитский мотДоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)
Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)
Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)
Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006)
Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)
Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)
Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)…

…и еще около 78 тысяч заводов и фабрик.

В марте 2001 г. затоплена космическая станция «Мир».
В декабре 2010 г. сразу три спутника системы “Глонасс” не выведены на орбиту, затонули в океане. (“Глонасс”– разработка СССР).
В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический космический аппарат военного назначения “Гео-ИК-2”.
В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный аппарат “Экспресс-АМ4” и грузовой корабль “Прогресс”.
В ноябре 2011 г. неудача с “Фобос-Грунт”.
В декабре 2011 г. потерян спутник “Меридиан”.
В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.

Число работающих на селе – 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе – более 5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства).
20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных аграрных хозяйств. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны. Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда.

Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет.

Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.
Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.

В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч соответственно.
Из 21 млн. коров (в РСФСР) осталось менее 7 млн.
За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла продовольственную независимость и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение. Исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.

После деколлективизации положение в селе стало критическим – нет людей, нет работы, нет техники. Земля, которую обрабатывали сотни лет, за 20 лет на 35% уже заросла мелколесьем.

78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века 78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века 78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века 78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века 78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века 78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века 78 тысяч фабрик и заводов закрылись в России за четверть века


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Не просто так же они закрылись, наверняка большинство были уже нерентабельными и не могли выжить в новых условиях рынка.

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  2. Поросёнок Пётр

    Это понятно, но, будем оптимистами, есть же и положительные моменты, большая промышленность загнулась, зато сколько пиво-разливаек в городе открылось, через каждые 100 метров, а в некоторых местах и 50, наверное в Германии столько нет ;) А супермаркетов сколько, почти раз в полгода открывается новый ;) Встаёт с колен Россия-то, что бы там не клеветали враги на Западе 8)

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  3. Аноним

    Аварии носителей спутников-то зачем сюда приплели?
    Неудачи были и будут хоть при каком строе.
    Вон, америкосы до сих пор покупают российские ракетные двигатели.

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  5. Аноним

    А деревень сколько стерто с лица земли? 76% это устраивает :-D Зато алигархи растут вместо фабрик. Скоро страна исчезнет.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  6. Женщина

    Ломать-не строить!…а вот построить эти фабрики-заводы теперь нынешней власти слабо!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  7. Аноним

    «Патриоту» на заметочку.
    И горазды бы то свою шерсть с общественной, то патриотизм с идиотизмом

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  8. Аноним

    братва из 90х , внезапно ставшая олигархами -нуворишами разными криминальными способами , в принципе не способна к высокотехнологичной экономике…
    Продать ресурсы, попилить бюджет, ограбить население ростом тарифов , цен и налогов — вот предел её «экономики» ..
    Короче, «доить» территории и население — стало теперь «государственным» делом… :-!

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  9. Аноним

    Как будто после войны,страшная картина ужасов. Сталин бы поднялся посмотрел.

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