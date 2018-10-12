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Освобождается от доллара экономика России

Российские компании интересуют евро, юани, рубли и индийские рупии.

12.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Освобождается от доллара экономика России

Дедолларизация экономики фактически стартовала: российские компании ищут способы застраховать риски и вести торговые расчеты в других валютах. В частности, предпринимателей интересуют рубли, евро, юани и индийские рупии. Об этом «Известиям» рассказали в банках из топ-30. Представители бизнеса подтвердили тенденцию. Причем снижение зависимости от американской валюты важно не только крупным компаниям, которые могут попасть под санкции, но и их контрагентам.

Банки фиксируют запросы от компаний о возможности расчетов не в долларах, а в других валютах. Речь идет о евро, юанях, рублях и индийских рупиях, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях. В банке «ФК Открытие» отметили, что пока в структуре расчетов 60% приходится на американскую денежную единицу, 35% — на европейскую и 5% — на все остальные валюты.
Наибольший интерес компании проявляют к евро, однако говорить о массовом переходе на него всё-таки рано, отметил глава дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев. Также бизнес стал переходить на юани — МКБ уже добавил эту валюту в список доступных для расчетов. При этом такие рокировки несут для клиентов дополнительные валютные риски, предупредили в банке «Ак Барс». Они связаны с колебаниями курсов и ограниченным спросом.

Сейчас началась планомерная дедолларизация сделок и расчетов, подтвердил «Известиям» глава РСПП Александр Шохин. По его словам, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Например, если раньше расчеты шли через доллары, то теперь могут осуществляться напрямую, пояснил он. Постепенно компании будут переводить расчеты в нацвалюты и дальше: такая необходимость назрела давно, но сейчас появился повод ускориться в этом направлении, добавил Александр Шохин.

Источник «Известий» на финансовом рынке рассказал, что отказываться от американских денег при реализации инфраструктурных проектов предпринимателям советуют даже консалтинговые компании, которые готовят экспертизы на сделки. США считают, что всё, что связано с долларом, подпадает под их юрисдикцию. Поэтому они оставляют за собой право блокировать такие сделки.

Компании страхуются на случай ограничения расчетов в долларах, чтобы и дальше выполнять обязательства по контрактам, пояснил член генерального совета «Деловой России» Сергей Дёмин. В августе США анонсировали новые санкции в отношении России. В стрессовом сценарии возможно введение запрета на покупку российского госдолга и расчеты в долларах для госбанков. Также речь может идти о заморозке активов крупных компаний железнодорожной, топливной, металлургической и космической отраслей.

Новые законы по линии OFAC (управление по контролю за иностранными активами Америки. — «Известия») затрагивают не только российские предприятия, но и их контрагентов, отметил председатель правления логистической компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим. По его словам, компании уже начали проявлять спрос на альтернативные валюты.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в правительство внесен план дедолларизации экономики. Экспортеров, которые будут рассчитываться в рублях, ждут преференции и послабления. Например, ускоренный возврат НДС и отмена обязательной репатриации части выручки. Как ранее сообщали «Известия», в правительстве также готовится план поддержки экономики от новых санкций. Он будет комплексным и нацелен не только снижение зависимости от доллара. Прорабатываются три сценария реагирования на новые ограничения в зависимости от их масштаба.

Сейчас крупные российские компании сильно зависят от доллара как от валюты мировых расчетов, констатирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Дедолларизация подразумевает не столько отказ от американских денег, сколько снижение влияния США на другие государства, отметил эксперт. По его мнению, Россия, Китай, Индия и европейские страны давно могли бы исключить расчеты в американской денежной единице.

Торговые войны и желание США контролировать экономическую политику других стран привели к тому, что в мире в целом растет спрос на другие валюты, полагает старший аналитик Альпари Роман Ткачук. Однако доллар всё равно остается резервной и общепринятой мировой единицей для расчетов. Сложно будет найти ему замену: новый инструмент должен быть устойчивым, ликвидным и свободно конвертируемым.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Россия освобождается от экономики? :-D :-D

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