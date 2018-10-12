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Оказывается, пиво полезно

Итальянские ученые пришли к выводу, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов, фосфора, йода, магния и калия.

12.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Оказывается, пиво полезно

Под пиво можно не думать об опасности

Специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения.
Речь идет о химическом соединении под названием ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах, которые содержатся в хмеле.

Группа экспертов под руководством профессора Клауса Хеллербранда установила, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, вызываемое излишним весом и неправильным питанием, а также препятствовать образованию рубцов на ткани этого органа. Кроме того, как выяснили специалисты, это вещество способно уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.

В свою очередь изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в пиве, могут сдерживать развитие поражений печени, они также положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

В какой степени данные вещества могут использоваться в борьбе против ожирения, диабета и рака, должны показать последующие исследования.

Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель, заключили ученые.

Ксантогумол относится к растительным полифенолам — ароматическим соединениям, которые обеспечивают цвет и вкус растений. Вещество находится исключительно в хмеле и отвечает за желтый оттенок его плодов.

Другим ингредиентом хмеля являются горькие кислоты, которые придают пиву его типичный вкус. Их частью являются альфа-кислоты, которые превращаются в изо-альфа-кислоты после нагревания в процессе пивоварения.

Ранее итальянские ученые пришли к выводу, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов, фосфора, йода, магния и калия.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Может быть и полезно, но не такое мутное пойло, которое продают у нас.

    В пиве, вообще-то, содержатся фитоэстрогены, которые неблагоприятно действуют на мужскую сферу. Да и вообще, алкоголь есть алкоголь и увлекаться им сверх меры нежелательно.

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  2. Аноним

    Немецкие ученые гооораздо лутчше британских ученых!!! *DRINK*

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