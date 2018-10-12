Футболистов Кокорина и Мамаева отправили в Бутырку

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Он отметил, что жалоб и претензий у них нет.
По словам Мельникова, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.
Неспортивное поведение
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Кокорина и Мамаева. Футболистов подозревают в том, что утром 8 октября после матча своих команд в Санкт-Петербурге они приехали в Москву и избили несколько человек. Изначально по двум фактам избиений было возбуждено уголовное дело о побоях (есть ли в нем подозреваемые, неясно), но затем полиция выделила из него дело по более строгой статье — о хулиганстве — персонально в отношении Кокорина и Мамаева. Им грозит до семи лет колонии.
В результате двух нападений от рук футболистов и их друзей пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала, а затем, в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. Потерпевшие написали заявления в полицию.
Два дня футболисты не выходили на связь, но в среду вечером оба явились к следователям на допрос. В четверг Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла арестовали на два месяца — до 8 декабря.
»Краснодар», где играет Мамаев, уже объявил о намерении расторгнуть с ним контракт. «Зенит», цвета которого защищает Кокорин, также пообещал наказать своего игрока, но не уточнил, как.
Кроме того, спортсменов могут навсегда отстранить от футбола.
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Пили, ели, веселились… протрезвели, — прослезились.
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Мамай красава — весь в татушках! Дополнит скоро тюремной тематикой.
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Им всё бы сошло с рук, ни кто бы даже не заметил и в новостях несколько дней не шумели, если бы они поколотили какого простого работягу на улице, а не довольно таки крупного чинушу в ресторане
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Бред не несите ..
зло должно быть наказано, в любом проявлении
И слава Богу , что они так попались !
Если им спускали много чего, то это все , ещё должно быть расследовано .. кто защищал и кто им подчинялся
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да кремлевские рады этой истории до опупения))
ведь этой шумихой перебивают все неприятные разоблачения Чеприги-Мишкина и провал ГРУ ….)
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