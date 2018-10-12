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Футболистов Кокорина и Мамаева отправили в Бутырку

Пока они находятся в карантинных камерах. Обоих арестовали на 2 месяца по решению суда. ФК «Краснодар», где играет Мамаев заявил о расторжении с ним контракта.

12.10.2018 Фото: ТАСС 5 коммент.
 
Футболистов Кокорина и Мамаева отправили в Бутырку

Кокорин и Мамаев

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что жалоб и претензий у них нет.

По словам Мельникова, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.

Неспортивное поведение

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Кокорина и Мамаева. Футболистов подозревают в том, что утром 8 октября после матча своих команд в Санкт-Петербурге они приехали в Москву и избили несколько человек. Изначально по двум фактам избиений было возбуждено уголовное дело о побоях (есть ли в нем подозреваемые, неясно), но затем полиция выделила из него дело по более строгой статье — о хулиганстве — персонально в отношении Кокорина и Мамаева. Им грозит до семи лет колонии.

В результате двух нападений от рук футболистов и их друзей пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала, а затем, в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. Потерпевшие написали заявления в полицию.

Два дня футболисты не выходили на связь, но в среду вечером оба явились к следователям на допрос. В четверг Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла арестовали на два месяца — до 8 декабря.

​»Краснодар», где играет Мамаев, уже объявил о намерении расторгнуть с ним контракт. «Зенит», цвета которого защищает Кокорин, также пообещал наказать своего игрока, но не уточнил, как.

Кроме того, спортсменов могут навсегда отстранить от футбола.

Источник: РИА Спорт


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Пили, ели, веселились… протрезвели, — прослезились. :(

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    • Аноним

      Мамай красава — весь в татушках! Дополнит скоро тюремной тематикой.

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    • Поросёнок Пётр

      Им всё бы сошло с рук, ни кто бы даже не заметил и в новостях несколько дней не шумели, если бы они поколотили какого простого работягу на улице, а не довольно таки крупного чинушу в ресторане ;)

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      • Аноним

        Бред не несите ..
        зло должно быть наказано, в любом проявлении
        И слава Богу , что они так попались !
        Если им спускали много чего, то это все , ещё должно быть расследовано .. кто защищал и кто им подчинялся

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  2. Аноним

    да кремлевские рады этой истории до опупения))
    ведь этой шумихой перебивают все неприятные разоблачения Чеприги-Мишкина и провал ГРУ ….)

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