Футболистов Кокорина и Мамаева отправили в Бутырку

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что жалоб и претензий у них нет.

По словам Мельникова, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.



Неспортивное поведение

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Кокорина и Мамаева. Футболистов подозревают в том, что утром 8 октября после матча своих команд в Санкт-Петербурге они приехали в Москву и избили несколько человек. Изначально по двум фактам избиений было возбуждено уголовное дело о побоях (есть ли в нем подозреваемые, неясно), но затем полиция выделила из него дело по более строгой статье — о хулиганстве — персонально в отношении Кокорина и Мамаева. Им грозит до семи лет колонии.

В результате двух нападений от рук футболистов и их друзей пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала, а затем, в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. Потерпевшие написали заявления в полицию.

Два дня футболисты не выходили на связь, но в среду вечером оба явились к следователям на допрос. В четверг Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла арестовали на два месяца — до 8 декабря.

​»Краснодар», где играет Мамаев, уже объявил о намерении расторгнуть с ним контракт. «Зенит», цвета которого защищает Кокорин, также пообещал наказать своего игрока, но не уточнил, как.

Кроме того, спортсменов могут навсегда отстранить от футбола.

Источник: РИА Спорт