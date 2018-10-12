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Бюст Сталину установят в Новосибирске

Отношение к этой идее неоднозначное. Председатель худсовета города Александр Ложкин считает, что нельзя ставить памятники фигурам, по которым «отсутствует общественное согласие».

12.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Бюст Сталину установят в Новосибирске

Бюст Сталину

Художественный совет Новосибирска в ноябре, после процедуры общественных обсуждений, в очередной раз обсудит вопрос об установке в городе памятника Иосифу Сталину, сообщил журналистам в пятницу председатель городского худсовета Александр Ложкин.

«До 29 октября идут общественные обсуждения, до 6 ноября по ним должна принять решение комиссия, и после того, как она направит свой протокол, будет назначено заседание художественного совета. Где-то, скорее всего, в первой половине ноября», — сказал он.

Ложкин отметил, что даже принципиальное решение об установке памятника Сталину в Новосибирске еще не принято. Оно будет считаться принятым после того, как мэр поставит свою подпись в соответствующем постановлении. На общественной обсуждение вынесено три возможных места установки бюста — в связи с тем, что их предложила инициативная группа заявителей.

«Отмечу, что сама процедура общественного обсуждения не предусматривает голосования. Это сбор мнений и предложений жителей Новосибирска и граждан РФ. Любой гражданин вправе высказаться за памятник или против, за место установки или против. Все предложения будут учтены и оценены. Конечно, в первую очередь будут оцениваться мотивированные предложения», — сказал он, подчеркнув, что худсовет будет принимать решение с учетом мнений жителей города.

Ложкин напомнил, что в 2016-2017 годах мэрия заказывала социологический опрос мнений новосибирцев о памятнике Сталину. Оно разделилось ровно на три части: треть горожан была за, треть против, и трети было все равно.

«Лично я буду голосовать против. Но не потому, что ярый антисталинист или тому подобное. Считаю, что нельзя сегодня ставить памятники фигурам, в отношении которых отсутствует общественное согласие. В этом смысле установка памятников таким фигурам, как Сталин, Иван Грозный, даже Николай II, преждевременна. Когда мы с вами, общество, придем к тому, что эту фигуру оцениваем однозначно положительно или однозначно отрицательно, тогда и наступит это время», — сказал он.

Инициативная группа жителей Новосибирска с лета 2016 года активно добивается установки в центре города памятника Сталину. В сентябре 2016 года худсовет отказал в установке памятника в Сквере героев революции. Сталинисты считают, что бюст городу необходим, так как Сталин является «величайшим государственным и политическим деятелем XX века, внесшим неоценимый вклад в историю страны». Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть согласился с худсоветом, отметив, что памятники должны объединять людей. В конце сентября 2017 года худсовет Новосибирска во второй раз не поддержал установку памятника Сталину в двух предложенных местах, но в связи с инициативой, которую в том числе поддержали ветераны Великой Отечественной войны, создал рабочую группу по поиску места, где он мог бы быть установлен.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Давно пора.

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  2. Поросёнок Пётр

    Давайте всем кровавым тиранам памятники ставить, Николашка Кровавый у нас уже есть, теперь вот Сталин, но и про Гитлера забывать не стоит, Адольф Алоизович между прочим, внёс весьма существенный вклад в историю развития Сибири, если бы он не напал на СССР, не пришлось бы эвакуировать к нам предприятия и людей, Новосибирск бы не вырос так резко, ему не понадобились бы энергетические мощности, ГЭС не была бы построена, Бердск так и остался бы деревней с коровами и гусями, а Новосибирск был небольшим городком с минимумом промышленности, лесопилкой да птицефабрикой, так, что рядом со Сталиным, нужно ставить Гитлера! ;)

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    • Аноним

      Да Петя, Вторая Мировая война сильно стимулировала развитие СССР, и то о чем ты говоришь частично верно, а ещё опыты над людьми в концлагерях дали толчок в развитии медицины, но путать берега не надо, сравнивая Сталина с Гитлером, и тем более предлагая ему памятники.
      А ещё в 90х годах у меня одна шизофреническая училка говорила, что Сталин хуже гитлера, потому что террор, в отличие от второго, устроил по отношению к своему народу. Фейспалм.

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    • Аноним

      Хоспадя! Ещё польза гитлера для нашей страны в чём? Ей богу, коли нет ума, — считай калека! :(

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  3. БардакОбамович

    Установка памятника Сталину, абсолютно правильное решение.
    При Сталине Советский Союз достиг абсолютной независимости, он не зависел ни от одного государства или нации – ни экономически, ни финансово, ни политически. То есть, это был абсолютный суверенитет.

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