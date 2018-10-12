Бюст Сталину установят в Новосибирске

Художественный совет Новосибирска в ноябре, после процедуры общественных обсуждений, в очередной раз обсудит вопрос об установке в городе памятника Иосифу Сталину, сообщил журналистам в пятницу председатель городского худсовета Александр Ложкин.
«До 29 октября идут общественные обсуждения, до 6 ноября по ним должна принять решение комиссия, и после того, как она направит свой протокол, будет назначено заседание художественного совета. Где-то, скорее всего, в первой половине ноября», — сказал он.
Ложкин отметил, что даже принципиальное решение об установке памятника Сталину в Новосибирске еще не принято. Оно будет считаться принятым после того, как мэр поставит свою подпись в соответствующем постановлении. На общественной обсуждение вынесено три возможных места установки бюста — в связи с тем, что их предложила инициативная группа заявителей.
«Отмечу, что сама процедура общественного обсуждения не предусматривает голосования. Это сбор мнений и предложений жителей Новосибирска и граждан РФ. Любой гражданин вправе высказаться за памятник или против, за место установки или против. Все предложения будут учтены и оценены. Конечно, в первую очередь будут оцениваться мотивированные предложения», — сказал он, подчеркнув, что худсовет будет принимать решение с учетом мнений жителей города.
Ложкин напомнил, что в 2016-2017 годах мэрия заказывала социологический опрос мнений новосибирцев о памятнике Сталину. Оно разделилось ровно на три части: треть горожан была за, треть против, и трети было все равно.
«Лично я буду голосовать против. Но не потому, что ярый антисталинист или тому подобное. Считаю, что нельзя сегодня ставить памятники фигурам, в отношении которых отсутствует общественное согласие. В этом смысле установка памятников таким фигурам, как Сталин, Иван Грозный, даже Николай II, преждевременна. Когда мы с вами, общество, придем к тому, что эту фигуру оцениваем однозначно положительно или однозначно отрицательно, тогда и наступит это время», — сказал он.
Инициативная группа жителей Новосибирска с лета 2016 года активно добивается установки в центре города памятника Сталину. В сентябре 2016 года худсовет отказал в установке памятника в Сквере героев революции. Сталинисты считают, что бюст городу необходим, так как Сталин является «величайшим государственным и политическим деятелем XX века, внесшим неоценимый вклад в историю страны». Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть согласился с худсоветом, отметив, что памятники должны объединять людей. В конце сентября 2017 года худсовет Новосибирска во второй раз не поддержал установку памятника Сталину в двух предложенных местах, но в связи с инициативой, которую в том числе поддержали ветераны Великой Отечественной войны, создал рабочую группу по поиску места, где он мог бы быть установлен.
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Давно пора.
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Давайте всем кровавым тиранам памятники ставить, Николашка Кровавый у нас уже есть, теперь вот Сталин, но и про Гитлера забывать не стоит, Адольф Алоизович между прочим, внёс весьма существенный вклад в историю развития Сибири, если бы он не напал на СССР, не пришлось бы эвакуировать к нам предприятия и людей, Новосибирск бы не вырос так резко, ему не понадобились бы энергетические мощности, ГЭС не была бы построена, Бердск так и остался бы деревней с коровами и гусями, а Новосибирск был небольшим городком с минимумом промышленности, лесопилкой да птицефабрикой, так, что рядом со Сталиным, нужно ставить Гитлера!
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Да Петя, Вторая Мировая война сильно стимулировала развитие СССР, и то о чем ты говоришь частично верно, а ещё опыты над людьми в концлагерях дали толчок в развитии медицины, но путать берега не надо, сравнивая Сталина с Гитлером, и тем более предлагая ему памятники.
А ещё в 90х годах у меня одна шизофреническая училка говорила, что Сталин хуже гитлера, потому что террор, в отличие от второго, устроил по отношению к своему народу. Фейспалм.
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Хоспадя! Ещё польза гитлера для нашей страны в чём? Ей богу, коли нет ума, — считай калека!
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Установка памятника Сталину, абсолютно правильное решение.
При Сталине Советский Союз достиг абсолютной независимости, он не зависел ни от одного государства или нации – ни экономически, ни финансово, ни политически. То есть, это был абсолютный суверенитет.
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