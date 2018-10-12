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Духовный поезд не приедет в Бердск в 2018 году

За неделю поезд проедет по 19 районам Новосибирской области. Поезд сопровождают 200 специалистов: врачей, сотрудников соцслужб, работников образования и сферы культуры, священнослужителей.

12.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Духовный поезд не приедет в Бердск в 2018 году
Традиционная духовно-просветительская и социально-благотворительная акция «Поезд «За духовное возрождение России», приуроченная ко Дню народного единства, стартовала в регионе.

Открыла акцию торжественная церемония отправления поезда с вокзала Новосибирск-Главный, участие в которой приняли представители Правительства Новосибирской области, Митрополии Русской Православной церкви и Западно-Сибирская железной дороги.

«Этот проект имеет большое значение для отдаленных населенных пунктов Новосибирской области, расширяя возможности для их жителей в получении востребованных социальных услуг. Благотворительную работу поезда хорошо знают и с нетерпением ждут в районах», — подчеркнул на церемонии министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

Большую духовную и социальную роль данной акции отметил в своем приветственном слове и епископ Колыванский Павел.

С благотворительной миссией в районах области поезд «За духовное возрождение России» будет работать по 20 октября. За это время он посетит в 19 районов Новосибирской области (Коченевский, Чулымский, Каргатский, Убинский, Барабинский, Куйбышевский, Татарский, Чановский, Кыштовский, Венгеровский, Усть-Таркский, Чистоозерный, Купинский, Карасукский, Баганский, Краснозерский, Доволенский, Здвинский, Кочковский районы), а также город Новосибирск. Акция охватит более 30 тысяч жителей региона из 125 населённых пунктов.

При этом поезд побывает в тех населённых пунктах, которые миссия ещё не посещала или была много лет назад.
Состав поезда «За духовное возрождение России» сопровождает коллектив из 200 специалистов: врачей, сотрудников социальных служб, работников образования и сферы культуры, священнослужителей. Жители отдаленных районов и станций региона смогут пройти прием врачей, получить консультации сотрудников социальной защиты, отделов пособий и социальных выплат и Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, обратиться за духовной помощью к священнослужителям. Также запланированы просветительские мероприятия и выступления творческих коллективов.

Завершит свою работу поезд 19 октября в Краснозерском районе, итоговым гала-концертом, который станет подарком району в год его 85-летнего юбилея. 20 октября поезд вернется в Новосибирск.

 


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