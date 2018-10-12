СМИ: Неотделение одного из 4 боковых блоков первой ступени «Союза» стало причиной его крушения

В четверг потерпела крушение ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была отправить к Международной космической станции пилотируемый корабль «Союз МС-10» с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Избежать жертв помогла система аварийного спасения, вовремя отстрелившая спускаемый аппарат с экипажем. Причиной аварии, по данным “Ъ”, стало неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ». Уже созданная специальная комиссия расследует причины аварии и определит степень виновности должностных лиц. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия, в Белом доме по итогам «разбора полетов» не исключают и кадровых решений.

Запуск космического корабля «Союз МС-10» со стартовой площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур при помощи ракеты «Союз-ФГ» состоялся в 11:40 по московскому времени. Проблем с предстартовой подготовкой носителя не возникло: специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (разработчик корабля) штатно выполнили общую сборку. Впоследствии ракета была вывезена на площадку и заправлена. За запуском на Байконуре наблюдали гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель NASA Джим Брайденстайн, он был посвящен 100-летию завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия».

Источник: Ъ