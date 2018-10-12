Кражу электричества не выявили у старушки с баснословным счетом в Бердске

За три с половиной года использовала 69822 Квт электроэнергии 79-летняя Валентина Мошкина из Бердска. «Новосибирскэнергосбыт» отмечает, что из-за халатности пенсионерки, она не платила по фактическим показаниям, образовался огромный долг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задолженность почти в 200 000 рублей образовалась у пенсионерки Валентины Мошкиной с 2014 года. Она была в ужасе от данной суммы. Уверяла, что не могла потребить такое количество электроэнергии. Платежи по 500 рублей она делала ежемесячно. Ей нечем погашать такую огромную сумму, размер ее пенсии — 9000 рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» 12 октября получил официальный ответ по ситуации Валентины Мошкиной от АО «Новосибирскэнергосбыт» за подписью заместителя генерального директора по реализации энергии Т.В. Семенцовой.

«На сайте «Курьер. Среда. Бердск» (www.kurer-sreda.ru) 5 октября 2018 года опубликована статья «В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска». АО «Новосибирскэнергосбыт» ознакомилось с указанной статьей и отмечает, что факты, озвученные Мошкиной В.В., не соответствуют действительности и преподнесены в негативном свете. Считаем необходимым предоставить в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» позицию АО «Новосибирскэнергосбыт» относительно данного вопроса.

18 ноября 2014 года на Мошкину В.В. открыт лицевой счет для проведения расчетов за электрическую энергию с начальным показанием индивидуального прибора учета электрической энергии (далее ИПУ) «00000», на основании акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям. В эксплуатацию допускался один единственный ИПУ (СЕ-101 №007791082041208), находящийся на стене дома, никакого переноса ИПУ из дома на его фасадную часть не производилось, следовательно, сведения, предоставляемые Мошкиной В.В., противоречат действительности.

При проверке ИПУ 10 декабря 2014 года сотрудником АО «Новосибирскэнергосбыт» в жилом доме Мошкиной В.В. было зафиксировано показание «02030».

Обращаем внимание, что на основании данного показания ИПУ, фактический объем потребленной электрической энергии за период с 18 ноября 2014 года по 10 декабря 2014 года (неполный месяц) составил 2030 кВт, что может свидетельствовать об использовании в доме электрообогревательных приборов.

В дальнейшем на протяжении 3,5 лет на неоднократные попытки снятия показаний и фиксации энергопринимающих устройств в доме Мошкина В.В. отвечала категорическим отказом, что является нарушением жилищного законодательства, на территорию домовладения не допускала, нецензурно выражалась в адрес представителей АО «Новосибирскэнергосбыт».

На протяжении указанного периода времени Мошкина В.В. производила оплату за электрическую энергию ежемесячно в размере 500 руб., при этом до октября 2015 года заявляла одно и то же показание ИПУ «02030».

В январе 2016 года Мошкина В.В. заявила показание ИПУ «03193» и по настоящее время также производит оплату в размере 500 руб., заявляя одно и то же показание ИПУ «03193», что также является нарушением действующего законодательства.

Таким образом, оплата, производимая Мошкиной В.В., не соответствовала фактическому потреблению электрической энергии, в связи с чем происходило накопление задолженности.

7 июня 2018 года в ходе совместной проверки ИПУ АО «Новосибирскэнергосбыт» с сетевой организацией АО «РЭС», в присутствии Мошкиной В.В. и общественного представителя Елисеева С.В., был составлен акт проверки прибора учета, в котором было зафиксировано показание ИПУ «69822». В связи с чем по жилому дому Мошкиной В.В. образовалась задолженность за электрическую энергию в размере 152 737,16 руб.

Достоверность снятых показаний и полученного расхода не вызывает сомнений, так как по ранее зафиксированным показаниям расход менее чем за месяц составил более 2 000 кВтч, а с даты последней фиксации прошло более 3,5 лет. При этом нарушений в работе ИПУ выявлено не было, фактов несанкционированного подключения из под ИПУ Мошкиной В.В. также не зафиксировано.

Из вышесказанного следует, что производимые Мошкиной В.В. ежемесячные оплаты по 500 рублей, а это примерно 200 кВт.ч, не покрывали фактическое потребление электроэнергии, в связи с чем задолженность ежемесячно накапливалась и достигла критических значений.

В соответствии с п.п.117-119 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 6 мая 2011 года № 354 — исполнитель коммунальных услуг (в данном случае АО «Новосибирскэнергосбыт») ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги — через 20 дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя путем вручения ему под расписку, направления по почте заказным письмом, телефонного звонка с записью разговора, или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем.

В связи с наличием задолженности АО «Новосибирскэнергосбыт» уведомило потребителя об отключении электрической энергии в случае неоплаты задолженности и направило указанный адрес для произведения отключения электрической энергии в АО «РЭС». 2 октября 2018 года АО «РЭС» было произведено отключение от электроснабжения жилого дома.

Для урегулирования вопроса оплаты задолженности Мошкина В.В. вправе обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт» с заявлением о заключении соглашения о предоставлении рассрочки платежа. Также в случае тяжелого материального состояния Мошкина В.В. имеет право обратиться в отдел социального обслуживания населения администрации Бердска по вопросу получения компенсации на оплату за коммунальные услуги.

Таким образом, следует вывод о том, что Мошкина В.В. в силу своего халатного отношения к вопросу об оплате потребленной электроэнергии за 3,5 года накопила указанную задолженность, что привело к отключению ее дома от сети электроснабжения.

АО «Новосибирскэнергосбыт» уделяет особое внимание и всем своим клиентам предлагает множество различных способов и сервисов для передачи показаний и проведения оплат.

На основании вышеизложенного АО «Новосибирскэнергосбыт» не усматривает в своих действиях ущемления чьих-либо прав, все действия гарантирующего поставщика производятся в соответствии с нормами действующего законодательства».